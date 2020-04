Najbliższe dni powinniśmy spędzić w domu. To wcale nie oznacza, że musimy się nudzić. Zadbajcie o rozrywkę i wzbogaćcie swoje kolekcje planszówek o nowości – zajrzyjcie do Empiku, bo teraz możecie tam na tym sporo zaoszczędzić.

Gry planszowe -20 proc. Świetna promocja w Empiku

Kupcie Mistakos Party lub Sprytną Ośmiornicę i zaproście dzieci do zabawy, w której będą mogły się wykazać swoją zręcznością. Ta pierwsza kierowana jest przede wszystkim do nastolatków, którzy zawsze świetnie się bawią, dokładając krzesełka do misternej konstrukcji w ustalony sposób. Druga, wymagająca założenia macek, jest odpowiednia dla młodszych dzieci, ale wcale nie taka łatwa, jak mogłoby się na początku wydawać...

... Albo rozruszajcie swoje szare komórki, grając w (przynajmniej dla tych, którzy nigdy w nią nie grali) zaskakująco emocjonującą grę logiczną Rummikub lub Milionerów (przeniesionych wprost z ekranów telewizorów). Ta pierwsza wymaga od was przede wszystkim logicznego myślenia, druga natomiast stanowi świetny test waszej wiedzy...

... Dobrą zabawę w większym gronie zapewnią Tajniacy lub Dixit. Choć gry te mocno różnią się od siebie, w obu przypadkach zabawa polega na domysłach i kreatywności. Jedna i druga potrafi też zagwarantować wiele godzin świetnej zabawy bez uczucia zmęczenia czy znudzenia. Polecamy obie! Nie wiemy, czy musimy o nich wspominać, ale pamiętajcie też o genialnych klasykach, takich jak Scrabble czy Monopoly.

Między innymi te właśnie świetne planszówki i inne gry niewymagające prądu będziecie mogli kupić w internetowym sklepie Empik.com za zdecydowanie mniejsze pieniądze.

Promocja potrwa od 3 do 5 kwietnia. W tym czasie tysiące planszówek wydawnictw Trefl, Rebel, Egmont i innych będą dostępne w cenach obniżonych o 20 proc. Koniecznie sprawdźcie tę ofertę!

Wspólne granie to świetny pomysł na spędzenie czasu w domu, z którego dzieci nie mogą obecnie wychodzić bez opieki dorosłych, a dorośli nie powinni opuszczać, jeśli nie ma takiej potrzeby. Promocja może być też dobrą okazją, aby kupić prezenty na zbliżające się wielkimi krokami Święta Wielkanocne. W tym roku przygotowania do nich będą utrudnione, więc tam gdzie da się je ułatwić, warto to robić!

Zdobądź Empik Premium za darmo na 60 dni

Przy okazji przypominamy, że wciąż istnieje szansa na zdobycie Empik Premium na 60 dni za darmo. Wystarczy wejść na stronę promocyjna i podać adres e-mail, a następnie odebrać wiadomość i wpisać kod do aktywacji usługi w podanym miejscu.

Źródło: Empik

Informacja: benchmark.pl współpracuje z Empik.com w ramach afiliacji.

