Masz taki symbol na paszporcie? Nie każdy dokument go ma

Obecnie każdy nowo wydany paszport zawiera dane biometryczne. Potwierdzenia tego należy szukać na okładce dokumentu – obecność biometryki potwierdza niewielki symbol. Co dzięki niemu zyskujesz?

Warstwa elektroniczna na dokumentach potwierdzających tożsamość znajduje się już m.in. na dowodach osobistych. Dzięki niej “zwykły” dowód staje się tzw. e-dowodem, który otwiera drogę do wielu cyfrowych usług. Biometrykę dużo wcześniej wprowadzono jednak do paszportów. Ich wydawanie w Polsce rozpoczęto jeszcze w 2006 r., w związku z czym dziś wielu Polaków może dysponować paszportami biometrycznymi, nie wiedząc o tym, natomiast ci, którzy odebrali swój dokument przed 2006 r., mogą dziś mieć problem np. z wjazdem do USA, gdzie paszport biometryczny jest wymagany.

Jak wygląda paszport biometryczny? Symbol na paszporcie

Paszport biometryczny można łatwo pomylić z tradycyjnym (bez dodatkowego czipu). Podobnie jak konwencjonalny dokument, nowoczesny paszport jest tego samego koloru – jest bordowy i posiada 40 stron. Jedynymi różnicami jest fakt, iż w paszporcie biometrycznym są ukryte czip (w tylnej okładce) oraz mikroprocesor (przednia okładka). Jednym ze sposobów na sprawdzenie, czy twój paszport jest biometryczny, jest fizyczne wyczucie usztywnienia w tylnej części okładki dokumentu. Drugim – o wiele łatwiejszym – jest sprawdzenie, czy masz na okładce symbol potwierdzający obecność biometrii w paszporcie.

Mowa o grafice umieszczonej poniżej. To symbol charakterystyczny dla dokumentów zawierających elektroniczny nośnik danych, za którego stworzenie odpowiada grupa New Technologies Working Group (Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego). Zgodnie z zaleceniami symbol jest umieszczany w dolnej części przedniej okładki, tuż pod słowem “PASZPORT” na dokumencie.

Ten symbol potwierdza, że twój paszport jest biometryczny. Znajdziesz go na przedniej okładce dokumentu (Źródło: gov.pl)

Jakie korzyści niesie ze sobą stosowanie technologii biometrycznej w paszportach? Elektronika w tego typu dokumentach przyspiesza proces identyfikacji. Ponadto elektroniczna warstwa jest utrudnieniem dla fałszerzy. Co również istotne – tylko paszporty biometryczne są od 2016 r. akceptowane do celów bezwizowego wjazdu USA. Dokumenty z warstwą elektroniczną wypierają więc konwencjonalne dokumenty przede wszystkim z uwagi na bezpieczeństwo danych.