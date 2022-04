Symulator Kozy otrzyma kinowy musical, w którym poznamy historię głównej bohaterki, rzucającej się w pogoń za sławą.

Symulator Kozy jako kinowy musical

Symulator Kozy to jedna z największych sensacji ostatnich lat w świecie gier wideo. Produkcja, która zaczynała jako żart, szybko stała się jedną z najpopularniejszych gier na rynku i wywołała całą lawinę bardziej lub mniej udanych symulatorów czegokolwiek. Odpowiedzialna za ten tytuł ekipa Coffee Stain postanowiła po raz kolejny nas wszystkich zaskoczyć, zapowiadając… kinowy musical z szaloną kozą w roli głównej.

Scenariusz do Goat Simulator: The Musical Motion Picture napisała sama ekipa Coffee Stain. Stołek reżysera zajął natomiast sam Steve-O z ekipy Jackass. Będzie to dla niego debiut w takiej roli, ale pod względem poziomu zwariowania wydaje się najlepszym możliwym wyborem.

Aktualnie trwa kompletowanie obsady. Poniższy film pozwala zobaczyć jak podczas castingu poradzili sobie celebryci starający się o rolę głównego bohatera…

Zobacz zwiastun Goat Simulator: The Musical Motion Picture

Na koniec wrzucamy natomiast oficjalny opis musicalu:

„Pilgor, koza z małego miasteczka, pracuje na farmie jak inne zwierzęta, ale marzy o zostaniu wielką gwiazdą musicalu. Jednak od dzieciństwa nosi na sobie dziwną, tajemniczą klątwę, która powoduje, że napotyka losowe i niewytłumaczalnie katastrofy, gdziekolwiek się uda.

Po odrzuceniu przez inne zwierzęta po jednym za dużo dziwnym wypadku na podwórzu, Pilgor w końcu udaje się do miasta w poszukiwaniu sławy, ogromnej stodoły pełnej najlepszego siana…. i kogoś, kto codziennie wydoi.

Pełen dramatyzmu i mrożącego mleko w wymionach napięcia Goat Simulator: The Musical Motion Picture będzie śledzić próby kozy imieniem Pilgor, by podbić Hollywood. Czasem całkiem dosłownie, ponieważ wspomniana klątwa wywoła nagłe zderzenia z mnóstwem barwnych postaci.

Pierwsze przesłuchanie, w którym bierze udział Pilgor, doprowadzi do porwania przez kosmitów, przypadkowego przywołania ducha podczas przygotowań do roli, a nawet otwarcia portalu do innego wymiaru (opanowanego przez mafię wiewiórek) za pomocą zbyt entuzjastycznych odpowiedzi na ogłoszenia o pracę.

Czy olśniewająca osobowość, talent i promienny kozi uśmiech wystarczą, by przekonać Hollywood, że Pilgor nadaje się, by zostać gwiazdą? Czy Pilgor pokona swoją klątwę? A może te dziwaczne przygody i nowi przyjaciele w jakiś sposób sprawią, że Pilgor odkryje prawdziwą gwiazdę we własnym wnętrzu?”.

Źródło: Koch Media