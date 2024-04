Szkoła we Wrocławiu zakazała smartfonów. Nawet w trakcie przerw

Szkoła Podstawowa nr 113 we Wrocławiu mówi “nie” dla smartfonów. Całkowity zakaz obowiązuje od 1 kwietnia, a uczniowie nie mogą korzystać z nich nawet w trakcie przerw.

Jeśli rodzic rozgląda się za najlepszym telefonem dla dziecka, to musi pamiętać o rosnącej popularności zakazu używania smartfonów. Tym razem przykład pochodzi z naszego rodzimego podwórka. Szkoła Podstawowa nr 113 we Wrocławiu zabrania smartfonów - informuje TVN 24.

Gry potrafią uzależnić

"Wszyscy siedzieli, podpierali ściany, zaglądali do tych telefonów, no i generalnie grali, głównie grali." - zauważa Marta Hołub, dyrektorka SP 113 we Wrocławiu.

Nie jest to jednak zakaz absolutny. Ze smartfonów można korzystać w trakcie lekcji “w celach edukacyjnych” oraz zadzwonić do domu. Oczywiście pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu.

Czy kolejne szkoły również wprowadzą zakaz?

Wprowadzenie zakazu używania smartfonów w SP 113 we Wrocławiu to wspólna decyzja rodziców, nauczycieli, a nawet uczniów. Martyna Borecka, pedagog w rzeczonej szkole, wymienia szereg problemów, które spowodowane są nadmiernym korzystaniem ze smartfonów: “oprócz wzroku, problemów z postawą czy z mową, są też tak naprawdę problemy emocjonalno-społeczne”.

Nauczyciele zauważają, że wprowadzony zakaz działa, bowiem uczniowie rozmawiają ze sobą więcej na przerwach. Czy śladem SP 113 we Wrocławiu pójdą kolejne szkoły? Czas pokaże. Trend jest jednak wyraźnie widoczny; podobne zakazy są już we Francji czy Szwecji.

Źródło: TVN 24