Dobry telefon dla dziecka to obecnie niemal taki sam element wyprawki szkolnej jak plecak, piórnik czy zeszyt. W naszym zestawieniu znajdziecie najlepsze naszym zdaniem telefony i smartfony dla dzieci. Dowiecie się też na co zwrócić uwagę wybierając telefon dla nastolatków.

Dobry smartfon dla dziecka to taki, który jest dobrany do wieku

Jaki powinien być dobry telefon dla dziecka? Jak się okazuje odpowiedź wcale nie jest jednoznaczna. Niektórym młodszym pociechom dajemy telefon w zasadzie tylko po to, by mieć z nimi stały kontakt. Sami odpowiedzmy sobie ile razy zdarza się, że dziecko dzwoni z informacją o tym co działo się w szkole, albo że zostanie po lekcjach na chwilę u kolegi lub koleżanki. Sami też zapewne dzwonimy do dziecka, by dowiedzieć się czy wszystko w porządku.

Jednak wraz z wiekiem oczekiwania dzieci zwiększają się. Chcą mieć telefon do gier, dobry smartfon do zdjęć, a także oczekują, że będą mogły komunikować się z rówieśnikami na Facebooku, Messengerze, WhatsAppie czy Snapchacie. Innymi słowy, wystarczy by telefon dla dzieci umożliwiał uruchamianie prostych gier i posiadał podstawowy aparat, ale gdy dzieci zaczynają wkraczać w wiek nastoletni mają o wiele większe oczekiwania odnośnie komunikacji, jakości zdjęć i usług internetowych.

Nie zamierzamy Was pouczać, od którego roku życia powinniście sprezentować dziecku telefon czy smartfon. Sami zdecydujecie kiedy i czy w ogóle chcecie to zrobić. Jeśli jednak podejmiecie tę decyzję, to warto wydać pieniądze na dobry, sprawdzony smartfon, który nie zrujnuje Was finansowo, a jednocześnie spełni oczekiwania dziecka. W naszym rankingu znajdziecie zarówno telefon dla dziecka 7 lat, jak i dla telefon dla 10 latka.

Jeśli zaś chcecie kupić telefon dla dziecka 5 lat to w tym poradniku nie znajdziecie podpowiedzi. Uważamy bowiem, że w takim wieku z powodzeniem wystarczy specjalnie stworzony dla takich uzytkowników smartwatch. Zapewni on możliwość komunikacji z naszą pociechą, a jednocześnie nie pochłonie jej tak jak potrafią zrobić to smartfony.

Jaki telefon dla dziecka? Oto polecane modele:

Przede wszystkim pierwszy telefon dla dziecka nie powinien być drogi. W zasadzie możemy Wam polecić oddanie dziecku swojego starego telefonu, zakup telefonu używanego, albo zajrzenie do naszego zestawienia dobrych tanich telefonów do 700 zł. Niemniej taka kwota nie zawsze gwarantuje, że dziecko (zwłaszcza nieco starsze) będzie w pełni zadowolone. Dlatego w tym zestawieniu polecamy Wam również telefony do 1000 zł i smartfony do 1500 zł. Dlaczego raczej nie warto wydawać większej kwoty na telefon dla dziecka? Bo dzieciom częściej zdarza się upuścić telefon. Są specjalne telefony odporne na upadki, ale nie każde dziecko chce mieć w swojej kieszeni taki ciężki wynalazek.

Kolejną kwestią, którą należy wziąć pod uwagę jest wielkość telefonu, która zależy od wielkości wyświetlacza. Chodzi oczywiście o to, że dzieci mają małe dłonie i łatwiej im się obsługuje relatywnie małe telefony. Oczywiście należy przy tym zachować pewien umiar, bo zbyt mały ekran może gorzej spisywać się w grach. Warto zapytać dziecka jaki telefon preferuje - większy czy mniejszy. Jednocześnie nie sposób nie odnieść się tu do rynkowych standardów - obecnie królują smartfony z dużymi ekranami, a tanich i jednocześnie kompaktowych telefonów jest niewiele.

Warto wiedzieć, jak dziecko korzysta z telefonu Niektórzy decydują się na telefon dla 10-latka albo nawet jeszcze nieco młodszego dziecka. W takich przypadkach po zakupie warto odpowiednio skonfigurować urządzenie i pomyśleć przy tym o kontroli rodzicielskiej. Instalacja stosownego programu aktywującego blokadę rodzicielską na niektóre aplikacje/funkcje nie powinna być postrzegana jako naruszanie swobody dziecka (nie trzeba robić tego za jego plecami, można po rozmowie i wytłumaczeniu całej sytuacji), ale jako jego ochrona przez nadmiernym lub złym korzystaniem z telefonu i Internetu. Niezależnie od tego czy będzie to telefon dla dziewczynki czy telefon dla chłopca, programy do kontroli rodzicielskiej pozwalają np. na blokowanie instalacji wybranych aplikacji, ustawianie filtrów w przeglądarce internetowej, ale też w wyszukiwarce Google, a także kontrolę nad czasem, jaki dziecko spędza ze smartfonem w dłoni i z jakich aplikacji czy gier korzysta najwięcej. Nie bez powodu niektórzy twierdzą, iż bezpieczny telefon dla dziecka to większa wartość niż wytrzymały telefon dla dziecka. Dodatkowo twórcy takiego oprogramowania przewidują opcję lokalizacji telefonu dziecka sparowanego z telefonem rodzica. A to już opcja, która niekiedy może oszczędzić sporo stresu.

Co jeszcze? Tradycyjnie zwracajmy uwagę na pojemność pamięci i pojemność akumulatora (im więcej tym lepiej). Jeśli chodzi o aparat, to nie liczy się liczba megapikseli (Mpix) dlatego przy wyborze poszczególnych modeli sugerujmy się realną jakością zdjęć prezentowaną w recenzjach smartfonów. Nawet podstawowy telefon dla dzieci powinien też mieć obecnie łączność LTE. Dual SIM w telefonie dla dziecka raczej nie jest potrzebne.

Nokia 105 - telefon bez Internetu dla dziecka Ocena benchmark.pl









4/5 Nokia 105 to niemal idealny telefon dla dziecka. Kosztuje tyle co weekendowy wypad trzyosobowej rodziny do kina, więc nawet jeśli ulegnie uszkodzeniu to mocno nie nadszarpnie budżetu rodziców. To sprawdzony i niezawodny telefon komórkowy, który z powodzeniem sprawdzi się jako urządzenie do utrzymania kontaktu między członkami rodziny. Jego zalety to między innymi niewielki rozmiar, niska waga oraz solidna konstrukcja. Zamontowana w nim bateria wystarcza na kilkanaście dni działania przy umiarkowanym użytkowaniu. Po ten telefon chętnie sięgną także rodzice, by wieczorem zagrać w nieco odświeżonego Snake’a i przypomnieć sobie stare, dobre czasy. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,77 cale/cali

Waga 74 g

Motorola Moto E22 – pierwszy smartfon dla dziecka Ocena benchmark.pl









4,1/5 Proponowany model smartfona marki Motorola, to telefon dla dziecka, który kupić można za około 500 złotych. Nie należy spodziewać się tutaj nadzwyczajnej wydajności czy topowego aparatu, ale telefon zdecydowanie wart jest swojej ceny. Został wyposażony w duży wyświetlacz z przekątną o długości 6,5 cala, który sprawdzi się w przypadku przeglądania mediów społecznościowych czy grania w nieskomplikowane gry mobilne. Co ważne, smartfon działa pod kontrolą systemu Android 12 i obsługuje transmisję danych 4G LTE, Bluetooth 5 oraz Wi-Fi. Ma więc wszystko co potrzebne jest dziecku do korzystania z dobrodziejstw Internetu. Przy okazji przypominamy o możliwości skorzystania z aplikacji pozwalającej na założenie blokady rodzicielskiej. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1600x720 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Helio G37

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 16 + 2 Mpx

Pamięć RAM 4 GB

Waga 169 g

Hammer Blade 3 4/64GB - telefon dla dziecka 7 lat Ocena benchmark.pl









4/5 Ten smartfon to synonim wytrzymałości. To także dobry telefon dla dziecka 8 lat oraz pociech w innym wieku. Jest wodoodporny, a jego obudowa chroni kryjące się w niej podzespoły między innymi przed negatywnym działaniem wstrząsów, kurzu oraz innych czynników atmosferycznych. Sprawdzi się zatem wśród dzieci, które nie przejmują się tym, co dzieje się z nich smartfonem. Telefon wyposażony został w 6,2-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1520x720 pikseli, pamięć RAM o pojemności 4 GB oraz ośmiordzeniowy procesor MediaTek MTK6762V/CB. Wszystkie te podzespoły działają pod kontrolą systemu Android 10. Warto także zwrócić uwagę na tylny aparat o rozdzielczości 48 Mpx, choć należy pamiętać, że liczba pikseli nie jest najważniejsza, a zdjęcia będą znacznie gorsze niż na przykład w przypadku iPhone’ów z 12- megapikselowym aparatem. Podsumowując, to smartfon, który prędzej zestarzeje się pod względem technologicznym niż ulegnie uszkodzeniu. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,2 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1520x720 px

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 48 Mpx

Pamięć RAM 4 GB

Waga 240 g

Samsung Galaxy M23 - telefon dla dziecka 10 lat Ocena benchmark.pl









4,5/5 Samsung Galaxy M23 to smartfon, który jest zdecydowanie lepszy niż opisana wyżej Motorola Moto E22, ale jest też od niej sporo droższy. Co prawda cena nie przekracza 1000 złotych, ale to już całkiem spora kwota biorąc pod uwagę zdolność niektórych dzieci do przypadkowego niszczenia wszystkiego co stanie im na drodze. Ten smartfon wyposażony został między innymi w całkiem niezły aparat, wyświetlacz o przekątnej 6,6 cala i rozdzielczości 1080 x 2408 piksele, pojemną baterię z możliwością szybkiego ładowania oraz przyzwoity procesor. Warto też dodać, że nie zabrakło obsługi sieci 5G, co w przypadku większości dzieci czy nastolatków może okazać się jednym z kluczowych parametrów. Z takiego smartfona ucieszyłby się niejeden dorosły użytkownik. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,6 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2408x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 750G

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 50 + 5 + 8 Mpx

Pamięć RAM 4 GB

Waga 110 g

Redmi Note 12S – dobry smartfon dla dziecka Ocena benchmark.pl









4,1/5 Najdroższa do tej pory propozycja, która właśnie ze względu na swoją cenę nadaje się raczej na smartfona dla nastolatka. Za Redmi Note 12S zapłacić trzeba około 1300 złotych, ale za tą cenę otrzymujemy całkiem niezły telefon. Smukła obudowa zapewnia pewny chwyt, co zmniejsza ryzyko upuszczenia go. Smartfon ma baterię o pojemności 5000 mAh, co jest obecnie standardem, ale na uwagę zasługuje między innymi szybkie ładowanie do 33 watów. Telefon posiada także całkiem wydajny procesor MediaTek Helio G96, który umożliwi uruchomienie bardziej skomplikowanych gier. W tym przypadku mamy także do czynienia z niezłym aparatem, którego rozdzielczość to 108 MP oraz niemal 6,5-calowym wyświetlaczem AMOLED z częstotliwością odświeżania do 90 Hz. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 13

Wyświetlacz (przekątna) 6,43 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2412x1080 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Helio G96

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 108 + 8 + 2 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 176 g

iPhone 13 mini – najlepszy smartphone dla dzieci Ocena benchmark.pl









4,6/5 Wraz z premierą iPhone’ów serii 14, firma Apple podniosła ceny poprzednich generacji, ale w popularnych elektromarketach znaleźć można te urządzenia w bardziej przystępnych cenach. Model 13 mini to ostatni, a zarazem najlepszy mały iPhone. Wyposażony jest w ekran o przekątnej 5,4-cala, co świetnie sprawdzi się w przypadku dzieci z mniejszymi dłońmi. Tutaj wszystko jest na najwyższym poziomie – wydajność, wyświetlacz, a także aparat. Do niczego nie można się przyczepić – no może poza żywotnością baterii, ale ta powinna wystarczyć na cały dzień. Należy jednak podkreślić, że nie jest to tanie urządzenie, ale z pewnością warte swojej ceny. Najważniejsze cechy: System operacyjny iOS 15

Wyświetlacz (przekątna) 5,4 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) A15 Bionic

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 12 Mpx + 12 Mpx

Waga 140 g Zobacz recenzję

Najlepszy telefon dla dziecka

Najlepszym smartfonem w naszym zestawieniu jest iPhone 13 mini. Trzeba za niego sporo zapłacić, ale jeśli nie ulegnie zniszczeniu to z pewnością posłuży przez długie lata. Przy okazji podpowiadamy, że warto zaopatrzyć się w etui, które będzie chronić telefon przed uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku dysponowania niższym budżetem pozostają smartfony z systemem Android, w zależności o kwoty, którą chce się przeznaczyć dobrze wypadną wszystkie zaproponowane tu modele.