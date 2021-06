Jeżeli są tu fani Szybkich i Wściekłych, to mamy dla Was dobre wiadomości. W kinach pojawią się kolejne dwie części, a zdjęcia ruszają już niebawem!

Finałowe zdjęcia do sagi rozpoczną się już za kilka miesięcy

Fast & Furious 10 i 11 nadchodzą, aby doprowadzić sagę do epickiego zakończenia w ciągu najbliższych kilku lat. Justin Lin powróci, by wyreżyserować ostatnie dwa filmy z serii. Dwuczęściowy finał ma przynieść powrót głównych członków obsady na ostatnią przejażdżkę. Jak powiedział sam Vin Diesel "każda historia zasługuje na swoje własne zakończenie". Biorąc pod uwagę, że Szybcy i Wściekli 9 to film, który wyrusza w kosmos, nie możemy sobie nawet wyobrazić, jak wielki będzie wspomniany finał.

Kiedy premiera Fast & Furious 10?

Dziesiąta część serii nie jest obecnie datowana, ale Diesel potwierdził, że preprodukcja jest już w toku. Zdjęcia do filmu mogą rozpocząć się pod koniec 2021 roku. Nie byłby to prawdziwy finał serii bez powrotu większości kręgu. Rodzina nawet się powiększyła po powrocie Sung Kang jako Han. Obok pojawi się również Michelle Rodriguez jako Letty, Tyrese Gibson jako Roman, Ludacris jako Tej, Jordana Brewster jako Mia i Nathalie Emmanuel jako Ramsey. Trudno się dziwić, że producenci wciąż planują kontynuować serię, bowiem zaledwie trzy dni po premierze dziewiątej części z serii, film wygenerował rekordowe przychody.

