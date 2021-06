Minęło zaledwie trzy dni od premiery dziewiątej części z serii Szybcy i Wściekli, a już możemy powiedzieć, że jest to prawdziwy hit. Film osiągnął bowiem rekordowe wyniki podczas ubiegłego weekendu.

Szybcy i wściekli powrócili do kin z wielkim hukiem

Najnowsza odsłona serii Szybcy i Wściekli zarobiła szacunkowo 70 milionów dolarów podczas premierowego weekendu. Jest to najbardziej udany film, jaki ukazał się od początku pandemii. Produkcja zarobiła na całym świecie ponad 400 milionów dolarów. Był to jeden z wielu filmów, których premiery planowane na 2020 rok zostały opóźnione. F9 jest kolejną odsłoną serii, która rozpoczęła się w 2001 roku.

Fast & Furious 9 pozostawił konkurencję w tyle

Ciche miejsce 2 od piątku do niedzieli zgarnęło stosunkowo niewiele, bo 6,2 mln dolarów, a jego łączne wpływy zbliżają się do 250 milionów dolarów. Prawdopodobnie do końca tygodnia produkcja z łatwością przekroczy sumę 443 milionów dolarów, które osiągnął film Godzilla vs. Kong i stanie się najlepiej zarabiającym hollywoodzkim przebojem kinowym od początku zeszłego roku. Jest to świetna wiadomość dla produkcji tej serii filmów.

Oglądaliście już film Szybcy i Wściekli 9? Jeśli tak, to podzielcie się wrażeniami w komentarzach!

Źródło: Collider