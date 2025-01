Nadchodzi Samsung Galaxy S26. Czy dogoni chińskich konkurentów?

Samsung planuje znaczną poprawę w szybkości ładowania w nadchodzącej serii Galaxy S26. Firma chce konkurować z chińskimi producentami telefonów, którzy od dawna oferują szybkie ładowanie o mocy zbliżonej do 100 W.

W modelach Galaxy S25 firma zamierza utrzymać maksymalną moc ładowania na poziomie 45 W dla ładowania przewodowego oraz 25 W dla bezprzewodowego. Jednak w serii S26 możemy spodziewać się znaczących usprawnień. Raporty sugerują, że Samsung może wprowadzić wyższe moce ładowania, co pozwoliłoby urządzeniom sprostać rosnącym wymaganiom rynku.

Chińskie firmy wyprzedzają gigantów

Zwiększenie prędkości ładowania w Galaxy S26 może również przyczynić się do poprawy konkurencyjności Samsunga na rynku smartfonów premium. Chińscy producenci, tacy jak Xiaomi, Oppo czy OnePlus, od lat oferują telefony z błyskawicznym ładowaniem. Ten aspekt stanowi ważny atut w oczach użytkowników szukających szybkich rozwiązań. Dzięki potencjalnym innowacjom w tej dziedzinie, Samsung mógłby zyskać przewagę na rynku, szczególnie w kontekście rosnącej popularności technologii ładowania o dużej mocy.

Wprowadzenie szybszego ładowania w serii S26 może również przyczynić się do poprawy wydajności urządzeń w codziennym użytkowaniu.

Rewolucja w ładowaniu telefonów

Według niedawno opublikowanego raportu, przyszłoroczne modele z serii Galaxy S26 mogą wprowadzić rewolucję w technologii akumulatorów. Zamiast tradycyjnych ogniw litowo-jonowych, Samsung może zdecydować się na zastosowanie nowoczesnych baterii krzemowo-węglowych (SiC), co pozwoliłoby na zwiększenie pojemności akumulatorów bez konieczności powiększania rozmiaru urządzeń. Tego typu ogniwa charakteryzują się wyższą gęstością energetyczną, co umożliwia dłuższą pracę na jednym ładowaniu, przy jednoczesnym zachowaniu smukłej konstrukcji telefonów. Rewolucja nadchodzi, jednak firma Samsung nie będzie pierwsza, bowiem w swoim portofolio baterie tego typu mają chińskie firmy m.in. Xiaomi, Honor, czy Ralme.

Wprowadzenie baterii SiC w Galaxy S26 mogłoby stanowić istotny krok w stronę poprawy efektywności energetycznej i wydajności smartfonów Samsunga. Dzięki temu użytkownicy mogliby cieszyć się większą pojemnością baterii, co w połączeniu z szybszym ładowaniem mogłoby znacząco poprawić codzienne użytkowanie. Ta zmiana mogłaby także pozytywnie wpłynąć na konkurencyjność serii S26 na rynku. Oferując tego typu rozwiązanie firma odpowiada na rosnące potrzeby użytkowników w zakresie długotrwałej pracy na jednym ładowaniu.

Jak informuje @kro_roe na X, seria Galaxy S26 może zostać wyposażona w obsługę szybkiego ładowania przewodowego o mocy 65 W. Choć nie byłoby to drastyczne ulepszenie w porównaniu do możliwości ładowania, jakie ma oferować seria S25. Jest to nadal istotny krok w stronę poprawy konkurencyjności flagowców Samsunga na tle chińskich modeli. Wprowadzenie takiej technologii pozwoliłoby urządzeniom Galaxy S26 na szybsze ładowanie. To na pewno mogłoby zwiększyć ich atrakcyjność w obliczu rosnącej dominacji chińskich producentów.

Do czasu premiery Galaxy S26 chińscy producenci mogą wprowadzić ładowanie przewodowe o mocy blisko 150 W oraz bezprzewodowe o mocy 100 W, co stanie się standardem wśród ich flagowców. Samsung zdaje się więc być w tyle w kwestii szybkości ładowania, ale wprowadzenie 50 W ładowania bezprzewodowego w S26 może być odpowiedzią na rosnącą konkurencję. Przyszłość szybkiego ładowania telefonów zatem zmierza ku dalszemu rozwojowi technologii, z większymi mocami ładowania stającymi się normą.