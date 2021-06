Nie tak dawno LG oficjalnie ogłosiło zakończenie produkcji smartfonów. Który z producentów najbardziej na tym skorzysta? Możliwe, że Apple.

Niewykluczone, że LG będzie sprzedawać iPhone'y w swoich sklepach

Nie chodzi tu o to, iż LG było dla Apple poważnym konkurentem. W ostatnich latach, jeśli chodzi o rynek smartfonów, LG nie zagrażało już nikomu. Oficjalny komunikat o rezygnacji z produkcji i sprzedaży tego typu urządzeń mało kogo zaskoczył, zwłaszcza uwzględniając poprzedzające go przecieki. Obydwaj wymienieni producenci są podobno w trakcie rozmów o współpracy, która (jeśli do niej dojdzie) niektórych może zaskoczyć.

Koreańskie źródła donoszą, iż Apple chciałoby wykorzystać stacjonarne sklepy LG do sprzedaży swoich smartfonów. Póki co mowa o tamtejszym rynku i około 400 sklepach. LG nie mówi „nie”, ale zdaje się mieć pewne warunki.

Ewentualna współpraca LG i Apple wymaga jeszcze ustaleń

Jak konkretnie miałoby to wyglądać? Apple chciałoby udostępnienia części sklepów i utworzenia tam swoich stanowisk. Nie wiadomo jednak, czyi pracownicy będą je obsługiwać. Kwestią sporną jest przede wszystkim lista urządzeń, które Apple miałoby tam oferować. LG zgadza się na iPhone'y, iPady i smartwatche, ale nie jest nastawione równie optymistycznie co do komputerów i laptopów. To nie dziwi, bo akurat laptopy wciąż ma w swojej ofercie.

Możliwe, że wszystko zostanie ustalone jeszcze w tym lub najpóźniej w przyszłym miesiącu. O ile nieoficjalne informacje zostaną potwierdzone. Póki co LG zapytane o komentarz pokusiło się o krótki i jak to w takich sytuacjach bywa mało konkretny komentarz. Wedle rzecznika prasowego firmy nic jeszcze nie zostało postanowione i badane są wszystkie możliwe opcje. Z drugiej strony trudno odbierać to inaczej niż tak, że coś faktycznie jest na rzeczy.

Będziecie zdziwieni jeśli dojdzie do omawianej współpracy?

Źródło: businesskorea