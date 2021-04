Chociaż ogólna kondycja LG wygląda bardzo dobrze, akurat w kwestii smartfonów koreański producent od lat ma powody do zmartwień. Możliwe, że zdecyduje się w związku z tym na ostateczny krok.

LG może przestać produkować smartfony

Jest kilku producentów, którzy swojego czasu byli bardzo ważnymi graczami na rynku mobilnym, a obecnie stanowią tło dla innych. W sporym stopniu dotyczy to HTC czy Sony, a w zdecydowanie największym LG. W jego przypadku od 2015 roku z tytułu produkcji i sprzedaży smartfonów notowane są straty operacyjne. Wedle koreańskich źródeł wyczerpały się już i pomysły i cierpliwość na najwyższych szczeblach LG.

Jak podaje między innymi Korea Times, trwają przygotowania do ogłoszenia o zakończeniu produkcji smartfonów z logo LG. Nie udało się znaleźć zainteresowanego licencją (być może jeszcze się to zmieni), w związku z czym zapadła decyzja o wycofaniu się z tego sektora rynku. Podobno trwa już proces przejściowy mający na celu przeniesienie pracowników działu mobilnego do innych oddziałów.

Oficjalny komunikat ma pojawić się w przyszłym tygodniu

To samo źródło podaje, iż oficjalny komunikat zostanie wydany już w przyszłym tygodniu, 5 kwietnia. Póki co przedstawiciele LG odmówili komentarza, a wydali jedynie lakoniczny komunikat, co nie jest w takiej sytuacji szczególnie zaskakujące.

„Wszystko co możemy powiedzieć, to to, że każda możliwość jest otwarta. Chociaż nie możemy teraz podać szczegółów, wkrótce ogłosimy konkretny kierunek naszej działalności w zakresie działu mobilnego.”

Nie są to pierwsze tego typu doniesienia, aczkolwiek teraz wyglądają one najbardziej niepokojąco (z punktu widzenia kibicujących LG). Co ciekawe jeszcze w styczniu dość stanowczo dementowano możliwość ziszczenia się czarnego scenariusza. Chociaż ostatnie propozycje LG były i ciekawe i udane (np. LG Velvet czy LG Wing), chociaż LG Rollable stał się jednym z najciekawiej zapowiadających się smartfonów tego roku, koniec końców decydujące dla każdej firmy są finanse.

Pozostaje czekać na wspomniany komunikat i konkretne informacje już wprost od LG.

Źródło: koreatimes

