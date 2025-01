Za nami wielki finał T-esports Championship 2024 – turnieju, który dostarczył ogromnych emocji zarówno uczestnikom, jak i kibicom z Europy.

Materiał sponsorowany przez T-Mobile

Wydarzenie, organizowane przy wsparciu T-Mobile, przyciągnęło graczy na różnych poziomach zaawansowania – od amatorów, przez półprofesjonalistów, aż po zawodowców. Wśród nich nie zabrakło również Polaków, którzy pokazali się z rewelacyjnej strony!

Turniej z rozmachem i nagrodami na poziomie 100 000 euro

T-esports Championship 2024 rozgrywany był od września do listopada, a jego kulminacją był wielki finał, który odbył się w Budapeszcie. Rywalizacja toczyła się w czterech popularnych grach esportowych: League of Legends, Brawl Stars, Counter-Strike 2 i EA FC 24. Wysoka stawka – pula nagród wynosząca aż 100 000 euro – przyciągnęła najlepszych graczy z sześciu krajów (Polski, Czech, Węgier, Chorwacji, Czarnogóry i Macedonii Północnej). Nasi rodacy udowodnili, że Polska to mocny punkt na esportowej mapie Europy, a ostateczne statystyki pokazują, że stanowili aż 45% wszystkich zawodników biorących udział w turnieju.

Zacięta rywalizacja od pierwszych dni

Polacy pokazywali się z mocnej strony już w pierwszych pojedynkach, a część z nich mogła cieszyć się z ostatecznego triumfu:

Brawl Stars – ekipa ZETA DIVISION z trzema Polakami w składzie (Łukasz "GeRo" Gerek, Piotr "MeOw" Urzędowski i Damian "Nowy297" Nowakowski) zdominowała rywali i sięgnęła po mistrzowski tytuł. League of Legends – zespół BAD Lions, w którym startowało dwóch graczy z Polski – Marcin "iBo" Lebuda i Oskar "Raxxo" Bazydło – pokazał ogromną klasę, pokonując w finale Team Axelent69. Mimo trudnego początku, finałowa seria zakończyła się pewnym zwycięstwem BAD Lions, którzy wrócili do gry po kilku znakomitych akcjach. Counter-Strike 2 – drużyna Anonymo Esports, złożona z Polaków, dotarła do finału, gdzie po zaciętej walce uległa ekipie Kubix Pulse. Mimo wygranej przeciwników zawodnicy udowodnili, że należą do ścisłej czołówki. EA Sports FC 24 – choć finał okazał się zdominowany przez graczy z Węgier i Czech, polska obecność w kwalifikacjach i wcześniejszych etapach turnieju była zauważalna.

Esport łączy ponad różnicami

T-esports Championship 2024 to nie tylko miejsce, w którym amatorzy mogą rywalizować z profesjonalistami, zdobywać cenne doświadczenie i budować relacje na arenie międzynarodowej. Turniej pokazał, że esport łączy ludzi niezależnie od wieku, płci czy pochodzenia, stając się formą rywalizacji dostępną dla każdego.

Dla wielu uczestników możliwość zagrania na wielkiej scenie, przy aplauzie kibiców, była spełnieniem marzeń. Turniej organizowany z rozmachem dostarczył nie tylko adrenaliny, ale również niezapomnianych wrażeń – zarówno na żywo, jak i dla tysięcy widzów śledzących zmagania na platformie Twitch.

T-esports Championship 2024 to dowód na to, jak dynamicznie rozwija się esport w Europie, i jak ogromny potencjał drzemie w naszych rodzimych graczach, zwłaszcza gdy przyjdzie im rywalizować z zawodnikami z innych krajów.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i z niecierpliwością czekamy na kolejne edycje TEC!

Materiał sponsorowany przez T-Mobile