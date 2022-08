W sieci pojawił się zwiastun remastera jednej z najlepszych gier z gatunku taktycznych erpegów. Square Enix oficjalnie zapowiedziało Tactics Ogre: Reborn.

Tactics Ogre: Reborn - zapowiada się sporo usprawnień

Tactics Ogre: Let Us Cling Together to kultowa marka, której korzenie sięgają roku 1995. Reborn będzie opierać się jednak nie na wydaniu z lat 90., a na remake'u, który pojawił się w 2010 roku na konsoli PSP. Twórcy zapowiadają, że w produkcji pojawi się usprawniona oprawa graficzna, w pełni zrealizowany dubbing oraz sporo zmian w interfejsie, jak i samej rozgrywce.

Warto wspomnieć między innymi o pojawieniu się możliwości automatycznego zapisu oraz szybszym tempie potyczek. Ulepszona zostanie również sztuczna inteligencja przeciwników i efekty dźwiękowe.

Jak prezentuje się Tactics Ogre: Reborn możecie sprawdzić na poniższym zwiastunie:

Kiedy premiera Tactics Ogre: Reborn?

Gra zadebiutuje 11 listopada 2022 roku na PS5, PS4, PC (Steam) oraz Nintendo Switch. Do kupienia będzie wersja fizyczna oraz cyfrowa.

Graliście w Tactics Ogre: Let Us Cling Together? Sprawdzicie remaster? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: youtube, square-enix-games.com