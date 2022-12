Kolejna porcja materiałów wideo promujących Atomic Heart i kolejna nadzieja na to, że czeka nas przygoda w niezwykle intrygującym świecie.

Przygodowe RPG akcji w rytmie... ruskiego disco

Atomic Heart niemal od samego początku porównywany jest do serii Bioshock. To naprawdę spory komplement, ale dopiero po premierze przekonamy się czy nie jest rzucany na wyrost. Oryginalny świat i klimat wydają się gwarantowane, ale potrzeba nieco więcej do tego, aby zgarniać oceny bliskie maksymalnym.

Póki co nie można narzekać na systematyczność, z jaką twórcy przypominają o tym przygodowym RPG akcji. Tak sami określają swoją produkcję, chociaż dla niektórych może być to coś z pogranicza strzelanki. I patrząc na najnowszy zwiastun, pokazany przez okazji gali The Game Awards 2022, trudno się takim głosom dziwić. To chyba najbardziej dynamiczny z dotychczas zaprezentowanych zwiastunów. Nawet ruskiego disco jakby mniej, ale skoro nad ścieżką dźwiękową czuwa Mick Gordon, to zapewne i ona będzie niebanalna.

Zwiastun Atomic Heart z The Game Awards 2022

Atomic Heart gameplay

Największymi szczęśliwcami wśród czekających na Atomic Heart są chyba redaktorzy IGN. To właśnie oni mają okazję do ogrywania tej produkcji przed premierą i jednocześnie zielone światło do dzielenia się swoimi pierwszymi wrażeniami. Jeśli dawać im wiarę, to jest naprawdę dobrze.

Kiedy premiera Atomic Heart?

Oczekiwanie na Atomic Heart dość mocno się przeciąga. Plany co do daty premiery zmieniano kilka razy, być może także ze względów, które nie mają bezpośredniego związku z grą, ale z rosyjskim rodowodem twórców. Od pewnego czasu podtrzymywane jest jednak, że Atomic Heart zadebiutuje 21 lutego 2023 roku. Teraz też przypomniano o tym terminie.

Źródło: Focus Entertainment, IGN