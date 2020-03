Serial Ghost in the Shell: SAC_2045 doczekał się nowego zwiastuna. Fani mangi Masamune Shirowa wyrazili niemal jednogłośną opinię: nie zasługuje na ten tytuł.

W 1995 roku było świetne anime i był nie najgorszy film ze Scarlett Johansson, który trafił do kin 3 lata temu. W tym roku marka powróci, ale nie w formie, na jaką liczyli fani. W sieci pojawił się finalny zwiastun animacji Ghost in the Shell: SAC_2045 i – tak jak poprzednie – nie spotkał się ze szczególnie ciepłym przyjęciem ze strony widzów. Co jest nie tak z tą produkcją? Cóż, sami zobaczcie…

Zobacz najnowszy zwiastun Ghost in the Shell: SAC_2045 – serialu Netflix:

Koszmarny styl graficzny i absolutny brak atmosfery znanej z oryginału to dwa podstawowe zarzuty, z jakimi można się spotkać w sieci. Takie komentarze kompletnie nie dziwią – szczególnie, że Kenji Kamiyama i Shinji Aramaki drastycznie zmienili estetykę Ghost in the Shell – marki niezwykle klimatycznej i kierowanej do dojrzałych widzów. Netflix nazywa to „przełomową wizją science fiction”, fani mangi – profanacją.

Kiedy premiera serialu Ghost in the Shell: SAC_2045? Już w przyszłym miesiącu

Jeśli nie jesteście aż tak negatywnie nastawieni do tego tytułu, a może jeszcze bardziej – podobało wam się to, co zobaczyliście na zwiastunie, to zapiszcie sobie w kalendarzach datę 23 kwietnia 2020 roku. Właśnie tego dnia serial zadebiutuje w katalogu Netflix w naszym kraju.

Źródło: Netflix Polska, informacja własna

Czytaj dalej o filmach i serialach: