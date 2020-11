Jeśli ktokolwiek potrzebuje w tym miejscu wyjaśnienia, to obecnie sytuacja wygląda tak, iż Red Dead Redemption 2 i Red Dead Online stanowią pakiet. Producent wkrótce to zmieni, bo Red Dead Online staje się samodzielną grą.

Można będzie kupić ją już wkrótce, 1 grudnia. Platformy docelowe nie zaskakują, bo pozostały bez zmian. Mowa więc o konsolach Xbox One i PlayStation 4, a także PC (Rockstar Games Launcher, Epic Games i Steam).

Get Red Dead Online as a Standalone Game on December 1st.



New players who do not already own Red Dead Redemption 2 can experience everything Red Dead Online has to offer, including access to all future content updates. https://t.co/u09K5UeuAY pic.twitter.com/6Npqn8kNF8