Take-Two Interactive pochwaliło się, iż sprzedaż GTA 5 przekroczyła 145 mln egzemplarzy. Wynik imponujący, a można mieć pewność, że zostanie jeszcze poprawiony.

GTA 5 budzi większe zainteresowanie niż nowe gry

Nie od dziś wiaodmo, że Grand Theft Auto V to jedna z największych gier w historii. Można odnosić to nie tylko do zbieranych przez nią ocen, ale też do zainteresowania nią i wyników sprzedaży, które dla każdego producenta i wydawcy są przecież najważniejsze. Z najnowszego raportu finansowego ujawnionego przez Take-Two Interactive wynika, że sprzedaż GTA 5 przekroczyła 145 mln egzemplarzy.

To jednak nie jedyna liczba warta odnotowania. Okazuje się bowiem, że 5 mln egzemplarzy gry rozeszło się tylko w ostatnim kwartale. Wiele nowych gier może pozazdrościć takich rezultatów grze, która pierwotnie debiutowała w 2013 roku na PS3 i Xbox 360. W kolejnych latach wydawano ją również na PC, PS4 i Xbox One, a wkrótce pojawi się wersja na PS5 i Xbox Series X/S.

I tutaj są już zróżnicowane komentarze. Niektórzy podśmiewają się lub nawet krytykują zarządzających tą kultową serią. Wypuszczenie tej samej gry na trzeciej generacji konsol to dla nich za wiele. W sieci nie brakuje naprawdę licznych memów. Tyle tylko, że jak widać Grand Theft Auto V to dla Rockstar Games i Take-Two Interactive faktycznie dojna krowa.

GTA 6? Wciąż bardzo daleko

Łącznie wszystkie gry z serii Grand Theft Auto znalazły 345 mln nabywców. Całkiem dobrze mają się też inne marki rozwijane pod skrzydłami Take-Two Interactive. Seria Red Dead Redemption to już łącznie 60 mln sprzedanych gier, Borderlands 70 mln, a NBA 2K aż 111 mln, chociaż w tym ostatnim przypadku nasz rynek mocno się do tego nie przyczynił. Koszykówka jest w Polsce sportem niszowym, ta wirtualna także.

To co z GTA 6? Nie ma i nie będzie, przynajmniej w najbliższej przyszłości. Należy przez to rozumieć jednak nie kilka miesięcy, ale być może nawet kilka lat. Ostatnie spekulacje mówiły o końcówce 2023 roku. I to wydaje się na tej moment scenariuszem dość optymistycznym.

Póki co można obstawiać, jak wysoka będzie sprzedaż Grand Theft Auto V na PS5 i Xbox Series X/S. Jakie macie typy? A może sami planujecie taki zakup?

Źródło: gamespot, Robbin Rams