W sieci pojawiły doniesienia o tym, że firma Apple pracuje nad komputerem iMac, który będzie wyposażony w ekran z przekątną o długości wynoszącej ponad 30 cali. Byłby to największy tego typu komputer w historii.

Nowy iMac

Ostatni „duży” komputer typu all-in-one marki Apple, czyli 27-calowy iMac Pro, został wycofany ze sprzedaży w marcu 2021 roku. Obecnie jedyne tego typu urządzenie, które dostępne jest w ofercie firmy z Cupertino to 24-calowy iMac z układem M3.

Użytkownicy, którzy potrzebują stacjonarny komputer Apple z dużym monitorem są obecnie zmuszeni do zakupu Maca mini lub Maca Studio wraz z zewnętrznym monitorem.

Jednak w sieci pojawiły się ostatnio plotki o tym, że Apple prowadzi prace rozwojowe związane z komputerem iMac, który wyposażony będzie w ekran o rozmiarze wynoszącym ponad 30 cali. Prace te trwają co najmniej od połowy ubiegłego roku. Analitycy spekulują, że będzie to urządzenie z 32-calowym wyświetlaczem, którego wzornictwo może być podobne do monitora Pro Display XDR.



Monitor Apple Pro Display XDR

Mark Gurman, redaktor serwisu Bloomberg twierdzi, że takie urządzenie prędzej czy później pojawi się na rynku, ale nie jest w stanie określić daty jego premiery. Nie wiadomo też czy pierwsza generacja tego komputera wyposażona będzie w układ Apple Silicon serii M4 czy w którąś z jego kolejnych odsłon. Warto też dodać, że według Gurmana niemal pewne jest to, że mniejszy (24-calowy) iMac z układem M4 pojawi się jeszcze w tym roku.

Jedne z pierwszych wzmianek na temat „dużego” iMaca pojawiły się w czerwcu 2023 roku. Wspomniany już Mark Gurman poinformował wtedy, że prace nad tym komputerem są na wczesnym etapie, a jego premiera odbędzie się za rok lub za dwa lata. Kilka miesięcy później analityk Ming-Chi Kuo opublikował doniesienia o tym, że 32-calowy iMac z wyświetlaczem mini-LED pojawi się dopiero w 2025 roku.

Bardziej prawdopodobne jest więc to, że „duży” iMac z układem M4 pojawi się dopiero w przyszłym roku wraz z nowymi MacBookami Air oraz komputerami Mac Pro i Mac Studio.

