Taksówki autonomiczne w Europie. W tej stolicy trwają testy

Michał Mielnik | Redaktor serwisu benchmark.pl
Rozpoczęły się testy drogowe usługi taksówek autonomicznych w Europie. Pojazdy będą poruszały się po ulicach chorwackiej stolicy dzięki wspólnej inicjatywie Ubera, chińskiego Pony.ai i Verne. 

Uber i chińska Pony.ai przygotowują uruchomienie usługi autonomicznej taksówki w Europie, zaczynając od Zagrzebia. Partnerem operacyjnym jest chorwacka firma Verne, która ma dostarczyć cały ekosystem i ramy działania usługi na tamtejszym rynku. Wykorzystane zostaną auta Arcfox Alpha T5 produkcji BAIC Motor, wyposażone w system autonomicznej jazdy Pony.ai Gen-7. 

W komunikacie firmy poinformowały, że testy na drogach Zagrzebia już trwają, a sama usługa ma być dostępna "wkrótce" - napisano w ogłoszeniu partnerów. Na starcie autonomiczne przejazdy mają być zamawiane przez aplikację Verne. Dopiero w kolejnym etapie przejazdy robotaksówkami mają stać się dostępne również z poziomu aplikacji Uber. 

Po Zagrzebiu firmy chcą wejść do kolejnych europejskich miast, a następnie na następne rynki. Pony.ai planuje uruchomić usługę w 20 miastach i testuje rozwiązanie w Luksemburgu. Celem ma być uruchomienie floty liczącej tysiące pojazdów autonomicznych w perspektywie najbliższych lat. Verne ma odpowiadać za uzyskanie zgód regulacyjnych dla kolejnych wdrożeń, a Uber zobowiązał się do inwestycji w chorwacką spółkę. 

To niejedyny model wdrożenia autonomicznych pojazdów na drogi w Europie. W Wielkiej Brytanii zarówno Waymo, jak i Uber i Lyft planują uzyskać pozwolenia na przejazdy ulicami Londynu, a brytyjski startup Wayve celuje w przyszłym roku. W Unii Europejskiej pojazdy są objęte ogólnym rozporządzeniem bezpieczeństwa, co oznacza, że pojazdy mogą poruszać się samodzielnie w wybranych przestrzeniach, ale kierowca musi czuwać i interweniować. 

Waymo także chce zaznaczyć swoją obecność w Europie

Oprócz tego autonomiczne taksówki docierają do coraz większej liczby miejsc na świecie. W marcu Uber ogłosił pilotaż autonomicznych taksówek w Tokio pod koniec 2026 r. wspólnie z Nissanem i brytyjskim startupem Wayve. W tym samym czasie zaczął oferować przejazdy robotaksówkami w Las Vegas, gdzie jeździ flota autonomicznych elektrycznych Hyundai Ioniq 5 rozwijanych we współpracy z Motional. 

