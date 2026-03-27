Najlepsze dyski SSD M.2 NVMe. Co kupić do komputera, laptopa lub PS5?

Doradzamy, jak wybrać odpowiedni dysk do swoich potrzeb i na co zwrócić uwagę przed zakupem. Wybraliśmy najlepsze dyski SSD – od modeli do taniego komputera po szybkie konstrukcje do gier i wymagającej pracy.

Szybki dysk SSD to dziś absolutna podstawa każdego nowoczesnego komputera i laptopa. Szczególną popularnością cieszą się modele SSD NVMe, które skutecznie wypierają klasyczne nośniki 2,5” SATA – są od nich znacznie szybsze, zajmują mniej miejsca i często są bardziej opłacalnym rozwiązaniem.

Jaki dysk SSD NVMe M.2 wybrać? Aby ułatwić decyzję, przygotowaliśmy ranking najlepszych modeli dostępnych na rynku. Znajdziesz w nim zarówno budżetowe propozycje do podstawowych zestawów, jak i ultraszybkie nośniki stworzone z myślą o wymagających użytkownikach oraz wydajnych stacjach roboczych.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze dysku SSD M.2?

Wybór dobrego dysku SSD M.2 wcale nie jest tak oczywisty, jak mogłoby się wydawać – choć spokojnie, nie jest to też czarna magia. Wystarczy zwrócić uwagę na kilka kluczowych elementów, które mają realny wpływ na kompatybilność i wydajność nośnika.

Interfejs – SATA czy PCIe?

Na pierwszy ogień idzie najważniejsza kwestia, czyli interfejs. Dyski M.2 występują w dwóch wariantach: M.2 SATA oraz M.2 PCIe (NVMe). Na pierwszy rzut oka wyglądają bardzo podobnie, ale różnice w wydajności są ogromne.

Modele SATA są wyraźnie wolniejsze i dziś mają sens głównie w starszych konstrukcjach. Zdecydowanie lepszym wyborem są dyski M.2 PCIe (NVMe), które oferują znacznie wyższe transfery i są standardem w nowoczesnych komputerach. Warto jednak upewnić się, jaki typ złącza obsługuje dana płyta główna lub laptop – nie każde gniazdo M.2 wspiera oba standardy jednocześnie. Szczegóły znajdziecie w instrukcji obsługi do danego sprzętu.

Generacja PCIe – ile naprawdę potrzebujesz?

W przypadku dysków NVMe znaczenie ma także generacja interfejsu PCIe. Jeszcze do niedawna sporą popularnością cieszyły się modele PCIe 3.0 x4, jednak obecnie są one wypierane przez szybsze nośniki PCIe 4.0 x4, które oferują wyraźnie wyższą wydajność i stają się nowym standardem w nowoczesnych komputerach.

Na rynku dostępne są już także nośniki PCIe 5.0 x4 – ekstremalnie szybkie, ale też wymagające. Warto jednak pamiętać, że do ich obsługi potrzebna jest nowoczesna platforma (nowsze procesory i płyty główne AMD lub Intel), a ich potencjał wykorzystasz głównie w profesjonalnych zastosowaniach. W codziennym użytkowaniu różnice względem PCIe 4.0 często są trudne do zauważenia, więc wybór takiego nośnika może być stratą pieniędzy.

Generacja PCI-Express Orientacyjna wydajność dysku PCI-Express 3.0 x4 ok. 3500 MB/s PCI-Express 4.0 x4 ok. 7500 MB/s PCI-Express 5.0 x4 ok. 15000 MB/s

Inaczej wygląda to w przypadku dysków zewnętrznych – często służą do magazynowania danych i przenoszenia plików między komputerami. Komunikują się przez złącze USB i oferują niższe transfery. W takim przypadku odsyłamy do naszego zestawienia, w którym polecamy dyski zewnętrzne SSD.

Format fizyczny – nie każdy dysk pasuje wszędzie

Choć najpopularniejszym standardem jest M.2 2280, na rynku można spotkać także inne rozmiary: krótsze (2230, 2242, 2260) oraz dłuższe (22110). To ważny aspekt, ponieważ nie każde urządzenie pozwala na montaż wszystkich wariantów – szczególnie w laptopach, miniaturowych komputerkach i handheldach miejsce bywa to ograniczone.

Chłodzenie – czy radiator ma znaczenie?

Wydajne dyski NVMe, szczególnie te oparte na PCIe 4.0 i 5.0, potrafią generować sporo ciepła. Dlatego część modeli wyposażona jest w fabryczne radiatory, które pomagają utrzymać stabilną wydajność i zapobiegają przegrzewaniu.



Współczesne płyty główne oferują złącza M.2 z dodatkowym radiatorem

Warto jednak pamiętać, że wiele nowoczesnych płyt głównych oferuje własne osłony chłodzące dla złączy M.2. W takiej sytuacji dodatkowy radiator na dysku nie zawsze jest potrzebny – a czasem może nawet utrudnić montaż.

Jaki dysk SSD do PlayStation 5

Dysk SSD można zamontować też w konsoli PlayStation 5, ale musi spełniać określone wymagania. Powinien to być nośnik M.2 co najmniej w standardzie PCI-Express 4.0 x4 o prędkości odczytu min. 5500 MB/s, w formacie 2280 lub 22110.

Konsola PlayStation 5 pozwala na dołożenie dysku SSD, ale ważne, by spełniał określone wymagania – zapewniał odpowiednie transfery, ale też miał mieścił się w slocie konsoli

Ważna jest też fizyczna kompatybilność – moduł wraz z chłodzeniem nie może przekraczać ok. 25 mm szerokości, 110 mm długości i 11,25 mm wysokości. Warto, by dysk miał radiator (wbudowany lub dokupiony osobno), a jego rozmiar nie może blokować montażu w slocie. Najwygodniej wybrać modele z fabrycznym radiatorem mieszczącym się w limicie konsoli.

W ostatnim czasie ceny dysków SSD wyraźnie poszły w górę – dziś trzeba za nie zapłacić znacznie więcej niż jeszcze kilka miesięcy temu. Prognozy sugerują, że to niestety nie koniec podwyżek. Mimo to wybrałam modele, które w swoich przedziałach cenowych nadal oferują dobrą opłacalność.

Ranking dysków SSD - najlepsze dyski SSD 2026

Patriot P400 Lite – tani dysk SSD do komputera

Patriot P400 Lite to dobra propozycja do tańszych komputerów obsługujących PCIe 4.0 x4. Najmniejsza dostępna wersja ma 500 GB, co w zupełności wystarczy do codziennych zastosowań, skopiowania kolekcji plików, a nawet pozwoli zainstalować kilka gier. W sprzedaży dostępne są też pojemniejsze warianty 1 TB i 2 TB dla bardziej wymagających użytkowników.

Dysk oparto na prostej, ale sprawdzonej konstrukcji z kontrolerem Phison E19T i pamięciami 3D TLC NAND. Taka konfiguracja pozwala osiągać transfery na poziomie 2400/2700 MB/s zapisu i 3500 MB/s odczytu, co przekłada się na komfortową pracę zarówno w codziennych zadaniach, jak i grach czy okazjonalnych zastosowaniach kreatywnych. W tej cenie dodatkowym atutem jest 5-letnia gwarancja producenta.

ADATA Legend 900 – dobry dysk SSD do komputera

ADATA Legend 900 to jeden z najbardziej opłacalnych dysków SSD NVMe na rynku. Nie jest rekordzistą wydajności, ale oferuje świetny balans między ceną a osiągami (w sprzedaży dostępne są też wydajniejsze wersje PRO, ale nie wypadają one tak korzystnie cenowo). W sprzedaży dostępny są trzy warianty: 500 GB, 1 TB oraz 2 TB. Do tańszych zestawów najlepiej sprawdzi się wersja 512 GB lub 1 TB.

Nośnik wyposażono w kontroler MaxioTech MAP1602A oraz pamięci 3D TLC NAND, korzysta z interfejsu PCIe 4.0 x4, co w tym segmencie przekłada się na bardzo dobre osiągi – zapis w okolicach 4700/5400 MB/s, a odczyt dochodzący do 7000 MB/s. Na plus wyróżnia się także 5-letnia gwarancja. W zestawie znajdziemy prostą naklejkę pomagającą w odprowadzaniu ciepła, jednak dysk warto zamontować pod radiatorem płyty głównej.

Lexar NM790 – dobry dysk SSD do gier

Lexar NM790 to jeden z klasyków wśród dysków PCIe 4.0 x4, łączący solidną wydajność z przystępną ceną. Wersja o pojemności 1 TB świetnie sprawdzi się w nowoczesnym, niedrogim komputerze lub konsoli PlayStation 5, a dla osób szukających większej pojemności w rozsądnej cenie dostępny jest także wariant 2 TB, 4 TB, a nawet 8 TB.

Producent po cichu wprowadzał różne wersje NM790, różniące się zastosowanymi komponentami. Najpopularniejsze modele wyposażono w kontroler MaxioTech MAP1602A oraz pamięci YMTC 3D TLC NAND, co przekłada się na transfery sięgające 6500 i 7400 MB/s odpowiednio dla zapisu i odczytu. Zapewnia to bardzo dobre osiągi w wymagających zastosowaniach. Standardowe wersje sprzedawane są bez dodatkowego chłodzenia, dlatego warto zamontować je pod radiatorem płyty głównej. W sprzedaży dostępne są też warianty z fabrycznie zamontowanym radiatorem.

Kingston KC3000 v wydajny dysk SSD NVMe

Kingston KC3000 to kultowy dysk, który łączy solidną wydajność z niewygórowaną ceną. W nowoczesnych komputerach najlepiej sprawdzą się wersje 1 TB i 2 TB, choć dostępny jest też pojemniejszy wariant 4 TB.

Dysk korzysta z interfejsu PCIe 4.0 x4, a przy tym zapewnia wysoką wydajność nawet w wymagających zadaniach twórczych. Na pokładzie znalazł się kontroler Phison PS5018-E18 z buforem DRAM. Na rynku dostępne są wersje z różnymi pamięciami, jednak we wszystkich przypadkach są to układy 3D TLC NAND. Maksymalne transfery sięgają 6000/7000 MB/s przy zapisie i 7000 MB/s przy odczycie. Warto zaznaczyć, że KC3000 dosyć mocno się nagrzewa, więc warto zamontować go pod radiatorem.

Samsung 9100 PRO – wydajny dysk SSD PCIe 5.0 do pracy

Samsung 9100 PRO to jeden z najwydajniejszych dysków dostępnych na rynku. Jeśli dysponujecie nowoczesnym komputerem obsługującym PCIe 5.0 i zależy wam na maksymalnej wydajności, będzie strzałem w dziesiątkę. Szczególnie polecam modele 1 TB i 2 TB, a dla osób potrzebujących naprawdę dużej pojemności – 4 TB, a nawet 8 TB.

Dysk bazuje na autorskiej konstrukcji Samsunga z kontrolerem Presto, buforem DRAM i pamięciami Samsung V-NAND V8, oferując rewelacyjne osiągi zarówno w transferach sekwencyjnych (13 400 MB/s przy zapisie i 14 700/14 800 MB/s przy odczycie), jak i realnym użytkowaniu. Trzeba jednak pamiętać, że dysk bardzo mocno się nagrzewa, dlatego koniecznie trzeba go zamontować w złączu z radiatorem (lub wybrać wersję z fabrycznie zamontowanym radiatorem).