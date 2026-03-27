To już oficjalnie: Apple Mac Pro przechodzi do historii

Apple zamyka jeden z najważniejszych rozdziałów w historii swoich komputerów. Jak informuje 9to5Mac, legendarny Mac Pro znika z oferty bez planów powrotu. To koniec ery potężnych stacji roboczych i wyraźny zwrot w stronę nowych rozwiązań.

Firma Apple oficjalnie zakończyła sprzedaż komputera Mac Pro. Urządzenie zniknęło ze strony producenta, a jego karta produktu przekierowuje obecnie do głównej sekcji komputerów Mac. Co więcej, jak podaje serwis 9to5mac Apple potwierdziło, że nie planuje już żadnych kolejnych wersji tego modelu. Tym samym kończy się historia jednego z najbardziej charakterystycznych produktów w portfolio firmy.

Czym był Mac Pro?

Mac Pro przez lata pozostawał synonimem maksymalnej wydajności w świecie Apple. Był to komputer projektowany z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach – profesjonalistach zajmujących się obróbką wideo, grafiką 3D czy zaawansowanymi obliczeniami.

Na przestrzeni lat jego forma i koncepcja zmieniały się wielokrotnie, ale idea pozostawała ta sama: dostarczyć możliwie najpotężniejsze narzędzie pracy. Ostatnia generacja, zaprezentowana w 2019 r., wyróżniała się modułową konstrukcją i charakterystyczną obudową. Początkowo oparta była na procesorach Intela, a w 2023 r. doczekała się aktualizacji z układem Apple Silicon M2 Ultra.

Mimo ogromnych możliwości, Mac Pro pozostawał sprzętem niszowym – zarówno ze względu na cenę, jak i bardzo wyspecjalizowaną grupę odbiorców.



Najnowsza wersja Mac Pro była często żartobliwie porównywana do tarki do sera

Dlaczego Apple rezygnuje z Mac Pro?

Decyzja Apple nie jest zaskoczeniem dla osób śledzących rozwój komputerów Mac w ostatnich latach. Kluczową rolę odegrało przejście firmy na własne procesory, które znacząco zmieniły układ sił w ofercie.

Układy Apple Silicon sprawiły, że nawet mniejsze i tańsze komputery osiągają wydajność, która jeszcze niedawno była zarezerwowana wyłącznie dla topowych stacji roboczych. W efekcie przewaga Mac Pro zaczęła się stopniowo zacierać.



Komputer Mac Pro (2013) był często porównywany do kosza na śmieci

Istotnym czynnikiem był także brak aktualizacji. Ostatnia wersja z układem M2 Ultra pozostawała w sprzedaży bez zmian przez dłuższy czas, mimo że Apple wprowadzało już nowsze i wydajniejsze rozwiązania w innych modelach. Utrzymywanie tak drogiego urządzenia bez wyraźnej przewagi technologicznej przestało mieć sens.

Dodatkowo wraz z premierą systemu macOS Tahoe 26.2 pojawiły się nowe możliwości skalowania wydajności poprzez łączenie kilku komputerów Mac. To rozwiązanie otworzyło alternatywną drogę dla najbardziej wymagających użytkowników, którzy wcześniej sięgali po pojedyncze, ekstremalnie mocne maszyny.

Co zamiast Apple Mac Pro?

Naturalnym następcą Mac Pro w ofercie Apple staje się Mac Studio. To urządzenie pokazuje nowy kierunek obrany przez firmę – zamiast dużych, modułowych konstrukcji stawia na kompaktowe formy przy zachowaniu bardzo wysokiej wydajności.

Najnowszy Mac Studio może być wyposażony w układ M3 Ultra lub M4 Max, oferując ogromną moc obliczeniową, która dla większości profesjonalnych zastosowań okazuje się w pełni wystarczająca. Jednocześnie jest znacznie mniejszy i cichszy niż Mac Pro.

W praktyce oznacza to, że Apple redefiniuje pojęcie „komputera dla profesjonalistów” – zamiast jednej wielkiej maszyny proponuje bardziej elastyczne i skalowalne rozwiązania.

Koniec legendy i zmiana filozofii

Zniknięcie Mac Pro to nie tylko wycofanie jednego produktu, ale także wyraźny sygnał zmiany podejścia Apple do profesjonalnych komputerów. Firma odchodzi od idei jednej, maksymalnie rozbudowanej stacji roboczej na rzecz wydajnych, kompaktowych urządzeń i możliwości ich łączenia.

Dla części użytkowników to z pewnością rozczarowanie, ale jednocześnie trudno nie zauważyć, że kierunek obrany przez Apple lepiej odpowiada współczesnym realiom technologicznym. Mac Pro pozostanie ważnym elementem historii marki, jednak jego rola została przejęta przez nową generację komputerów – mniejszych, nowocześniejszych i dostępnych dla szerszego grona odbiorców.

