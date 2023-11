Tanie podzespoły i konsola XboX to propozycje Morele na Black Week

Black Week w Morele stoi w tym roku głównie podzespołami, od obudów po dyski. Na pocieszenie dla tych, którzy nie składają peceta, serwis oferuje też promocje na monitory i konsolę XBoX. Sprawdźcie najlepsze z okazji cenowych.

Promocje pod znakiem sucharów i podzespołów

Odliczanie do Black Friday trwa na stronach Morele już od poniedziałku, a jego motywem przewodnim zostały hasła reklamowe w stylu najbliższym tego, co w mowie potocznej określilibyśmy jako "suchar". Na szczęście nie o humor tu chodzi, a o kolejne pojawiające się promocje i o ich jakość. Póki co najlepiej prezentują się oferty na komponenty komputerowe, ale tu i ówdzie pojawia się też coś dla tych, którzy o PC nie myślą, na przykład mała zniżka na XboX X czy słuchawki JBL.

Obudowy, płyty główne, chłodzenie...

Słuchawki, monitory, a nawet Xbox

Więcej ofert możecie znaleźć na stronie głównej promocji.

