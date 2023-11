Amazon rusza z Black Week, Sprawdź na jakie promocje możesz liczyć

Dokładnie tydzień pozostał do corocznego święta promocji Black Friday, a większość dużych sprzedawców weszła już w okres rozgrzewkowy w postaci Black Week. Nie inaczej jest z polskim oddziałem Amazon - czas sprawdzić na jakie okazyjne ceny klienci serwisu mogą liczyć tym razem.

Doskonale wiemy, że większość sprzedawców najlepsze zostawia na Black Friday, ów dzień szaleńczego czyszczenia magazynów z zalegaczy i zabiegania o uwagę potencjalnych klientów. Niemniej okres rozgrzewkowy zniżkowania i kuszenia zaczyna się już sporo wcześniej - czasami tak wcześnie, że ogarnia człowieka zniecierpliwienie i znużenie zarazem. Trochę jak ozdoby świąteczne na ulicy na początku listopada, Mikołaje z czekolady w sklepach w październiku i "All I Want For Christmas" w styczniu. Niby nie szkodzi, ale jednak wiesz, że to nie ma to sensu i po prostu zawracają Ci głowę nie wtedy, kiedy trzeba.

Polski oddział Amazon szczęśliwie jak co roku podszedł do sprawy ze spokojem, startując ze swoją ofertą promocyjną Black Friday Week w dniu 17 listopada, a więc dokładnie tydzień przed "dniem zero". Poniżej sprawdzamy jak ten start wypada, przy okazji tradycyjnie apelując do Was o weryfikowanie interesujących ofert nim sięgnięcie po przysłowiowy portfel. To, że mamy dyrektywę unijną Erasmus i sprzedający zobligowani są wskazywać na najniższą cenę produktu z ostatnich 30 dni, wcale nie znaczy, że możemy ślepo wierzyć w atrakcyjność danej oferty.

Promocje w Amazon, a darmowe wysyłki

Już od dłuższego czasu niezmiennym atutem Amazon.pl jest darmowa wysyłka zamówień bez minimalnej wartości, pod warunkiem członkostwa w programie Amazon Prime. O plusach tego programu pisaliśmy już wielokrotnie i to wcale nie z powodu współpracy z amerykańskim serwisem. Po prostu uważamy tę ofertę za dobrą, tanią (darmowy okres próbny na 30 dni albo 49 złotych za cały rok), a do tego doceniamy Amazon Prime Video jako jedną z konkurencyjnych opcji dla Netflixa. Natomiast w kwestii wysyłek, miło jest móc nie zwracać uwagi czy kupujemy płyn do płukania tkanin za dyszkę, czy słuchawki za 3 tysiące - towar oferowany przez Amazon zawsze dotrze do nas bez dodatkowych opłat. Nie tylko w Black Week. Zapisać się do programu można na przykład tutaj:

Zgodnie z tradycją - promocyjna cena na czytniki Kindle

Nie ma to jak przewidywalność. Przynajmniej dwa razy do roku, przy okazji większych akcji promocyjnych, mamy okazję do nabycia produktów własnych Amazon w niższych cenach. Niestety to, czego tym razem nie przewidzieliśmy, to skromna (delikatnie mówiąc) postać tegorocznej zniżki na czytniki Kindle (9-16%). Nie zmienia to faktu, że jeśli planowaliście zakup czytnika e-booków, a marka Kindle wydaje się Wam najlepszym wyborem, to jest TEN moment i taniej w tym roku już nie będzie. Wszystkie czytniki oferowane w promocji są oczywiście wersją bez reklam.

Amazon obniżył też ceny głośników Echo - nabyć je można 62% taniej, a więc do czynienia mamy z solidną promocją. Na ile Polacy są zainteresowani tymi produktami, to już inna para kaloszy.

Alert dla fanów Lego - wiele zestawów w obniżonych cenach

Nie zabrakło zniżek na zestawy klocków Lego, prezentu idealnego dla większości dzieciaków i sporej garstki dorosłych. Oczywiście najlepsze zestawy rozeszły się w mgnieniu oka, ale wciąż można znaleźć trochę dobrego:

Słuchawki dla każdego: Soundcore, JBL, Sony i inne

W kategorii audio jest trochę zniżek na popularne słuchawki z budżetowej (acz przyzwoitej) półki. Jest popularny JBL, są Sennheiser i Sony. Obniżono też kwoty jakie musimy zapłacić za sprzęt audio marki Soundcore/Anker, w tym za mające wielu zwolenników głośniki Soundcore Motion Boom i mocniejszy Boom Plus. Wszystkie promocje Soundcore można znaleźć tutaj.

Małe AGD - żelazka, trymery, tostery i inne

Inne promocje warte uwagi:

Są to tylko niektóre okazje, które znaleźć można w najbliższych dniach na polskiej stronie Amazon. Powyższą listę będziemy aktualizować i uzupełniać. Więcej ofert do samodzielnej weryfikacji znaleźć można także na stronie głównej Black Friday Week.

