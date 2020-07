Firma SeaSonic głównie jest kojarzona z zasilaczami z górnej półki, ale nie jest to do końca prawdą – ostatnio w ofercie producenta pojawiły się ekonomiczne modele z serii A12. Specyfikacja wskazuje, że mają one szansę okazać się hitem tanich zestawów.

SeaSonic wprowadza do oferty ekonomiczne zasilacze A12

SeaSonic A12 występuje w trzech wersjach – o mocy 500 W, 600 W i 700 W. Wszystkie cechują się sprawnością sięgającą 85%, co potwierdzono certyfikatem 80 PLUS 230V EU.

Producent nie ujawnia zbyt wielu szczegółów na temat budowy jednostki – wiemy jedynie, że zastosowano tutaj topologię w układzie rezonansowym LLC, która ma przekładać się na dobrą regulację napięć wyjściowych. Nad bezpieczeństwem czuwa podstawowy komplet zabezpieczeń: OPP, OVP, UVP i SCP.

Do chłodzenia elektroniki wykorzystano 120-milimetrowy wentylator z łożyskiem ślizgowym. Dzięki technologii Smart and Silent Fan Control (S2FC), do 50% obciążenia działa on w trybie cichym (z obniżoną prędkością obrotową).

Jeżeli chodzi o okablowanie, producent poszedł na pewien kompromis – wiązki zostały przymocowane na stałe, ale za to są długie i mają płasko ułożone przewody. W dwóch mocniejszych modelach nie będzie problemów z podpięciem konfiguracji nawet z dwoma kartami graficznymi (do dyspozycji oddano cztery złącza PCIe 6+2 pin).

SeaSonic A12 to najtańsza seria zasilaczy w ofercie producenta

Modele A12 to najtańsza propozycja producenta - zasilacze niebawem trafią do sprzedaży, a ceny poszczególnych wersji mają kształtować się następująco:

SeaSonic A12 500 W – 200 złotych

SeaSonic A12 600 W – 240 złotych

SeaSonic A12 700 W – 270 złotych

Nowe modele sprawdzą się w tańszych zestawów, gdzie nie można zastosować sprzętu z górnej półki. Teoretycznie powinny one konkurować z takimi konstrukcjami, jak: SilentiumPC Vero L3, Cooler Master MWE V2 czy Corsair CV. Udzielana gwarancja trwa 3 lata, co w tym segmencie jest standardem.

Źródło: SeaSonic

