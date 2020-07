Firma Deepcool coraz pewniej wchodzi na polski rynek. Po kilku udanych obudowach i chłodzeniach, producent przygotował nową serię zasilaczy – modele Deepcool DQ-M-V2L powinny zainteresować wymagających użytkowników, którzy szukają dobrego sprzętu z długą gwarancją.

Deepcool prezentuje nowe zasilacze dla graczy

Modele Deepcool DQ-M-V2L występują w trzech wersjach: 650 W, 750 W i 850 W, więc sprawdzą się przy budowie wydajnych komputerów do grania.

Jednostki wyróżniają się nowoczesnym designem oraz całkowicie modularnym okablowaniem, co ułatwi utrzymanie porządku i odpowiedniej cyrkulacji powietrza w obudowie. Chłodzeniem zajmuje się 120-milimetrowy wentylator z łożyskiem HDB, który automatycznie dostosowuje prędkość obrotową do temperatury komponentów.

Głównym atutem zasilaczy jest bardzo dobra jakość wykonania. Deepcool chwali się zastosowaniem wyłącznie japońskich kondensatorów (certyfikowanych do pracy w temperaturze do 105 stopni Celsjusza), a także podwójnych filtrów przeciwzakłóceniowych EMI, konwerterów DC-DC i układów rezonansowych LLC. Co warto podkreślić, producent jest wyjątkowo pewny sprzętu, bo udziela na niego aż 10-letniej gwarancji.

Zastosowane komponenty przekładają się na wysoką sprawność energetyczną (>90%), którą potwierdzono certyfikatem 80 PLUS Gold. Nie zapomniano też o komplecie zabezpieczeń (OVP, UVP, OCP, SCP, OPP, OTP) i bogatym zestawie wtyczek nawet dla wydajniejszych zestawów z dwoma kartami graficznymi.

Zasilacze Deepcool DQ-M-V2L wkrótce dostępne w sprzedaży

Zasilacze Deepcool DQ-M-V2L powinny pojawić się w sklepach jeszcze w tym miesiącu. Ceny poszczególnych modeli przedstawiają się następująco:

Deepcool DQ650-M-V2L o mocy 650 W - około 440 zł

Deepcool DQ750-M-V2L o mocy 750 W - około 490 zł

Deepcool DQ850-M-V2L o mocy 850 W - około 530 zł

Warto dodać, że model o mocy 750 W będzie dostępny w czarnej i białej wersji kolorystycznej, więc powinien przypaść do gustu także modderom sprzętu komputerowego.

Myślicie, że nowe jednostki mają szansę odnieść sukces na naszym rynku?

Źródło: Deecool

