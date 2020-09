Organizatorzy Poznań Game Arena 2020 przekazali informację o zmianie terminu tej wyczekiwanej imprezy. Odnotujcie to w swoich kalendarzach.

Na Poznań Game Arena 2020 wybierzemy się później

Do tej pory utrzymywano, iż targi Poznań Game Arena 2020 odbędą się w dniach 9-11 października. Ostatecznie na kolejną edycję największych nie tylko w Polsce, ale i całej naszej części Europy targów gier komputerowych i szeroko rozumianej wirtualnej rozrywki poczekamy nieco dłużej. Do kiedy dokładnie? Obecne plany zakładają, iż drzwi Poznań Game Arena 2020 będą otwarte w dniach 20-22 listopada.

Powody takiego obrotu spraw nie są zaskakujące. I tutaj w tle pojawia się koronawirus, który przyczynił się już do całkowitego odwołania kilku branżowych imprez. Organizatorzy Poznań Game Arena 2020 postanowili dać sobie trochę więcej czasu na jak najbardziej idealne dopięcie wszystkich szczegółów związanych z reżimem sanitarnym, za co bez wątpienia należą się pochwały, a nie nagana. Pod uwagę brano też kalendarz premier gier i sprzętu.

Jako organizator największych targów gier w regionie CEE, z najwyższą uwagą śledzimy sytuację w branży. Wiele podobnych wydarzeń zostało w tym roku odwołanych lub zmieniło swoją formułę, przenosząc się do sieci. Pomimo napotkanych trudności, naszym celem pozostaje zorganizowanie PGA w możliwie niezmienionym kształcie, na poziomie, który spełni oczekiwania wystawców oraz wszystkich fanów.

Wszystkie zakupione już bilety zachowują ważność. Będzie można wykorzystać je w nowym terminie. Organizatorzy nie będą robić również problemów tym osobom, które z uwagi na zmianę terminu zechcą zwrócić bilety. Można zrobić to do 15 września.

Benchmark.pl partnerem medialnym PGA 2020

Jednocześnie miło nam poinformować, że benchmark.pl będzie partnerem medialnym Poznań Game Arena 2020. Co to oznacza dla Was? Poza samymi informacjami o najciekawszych momentach omawianej imprezy i relacjami możecie spodziewać się czegoś więcej.

Jeśli omawiane targi nie są Wam obojętne uważnie śledźcie naszą stronę. Planujemy niespodzianki, które, mamy nadzieję, przypadną Wam do gustu. Więcej informacji będziemy publikować w tzw. odpowiednim czasie.

Źródło: Poznań Game Arena

