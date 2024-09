Chcę więcej takich smartfonów. Ten wyświetlacz to sztos

Na targach IFA 2024 swoją premierę miały nowe smartfony z linii TCL 50 NXTPAPER. Wyróżniają się one jednym unikatowym rozwiązaniem.

Na pierwszy rzut oka są to całkiem zwyczajne smartfony ze średniej półki. Nawet model TCL 50 Pro NXTPAPER wyceniony jest raptem na 1399 zł, więc specyfikacja czy aparat na kolana nie rzucają. Co innego ekran.

TCL 50 Pro NXTPAPER to prawdopodobnie najlepszy smartfon do czytania

TCL zastosowało kilka technologii, które mają uprzyjemnić czytanie, na czele z antyrefleksyjną powłoką, która pokrywa ekran. Po lewej Pixel 9 Pro XL, a po prawej TCL 50 Pro NXTPAPER. Spójrzcie tylko, jak ten drugi skutecznie niweluje odbicia targowego oświetlenia.

Na tym nie koniec udogodnień. Na krawędzi obudowy umieszczono specjalny przełącznik, po użyciu którego smartfon przechodzi w tryb Max Ink Mode. Aktywowany jest wówczas uproszczony interfejs w odcieniach szarości, inspirowany czytnikami e-booków.

Tryb Max Ink Mode wyłącza też rozpraszające powiadomienia i - prawdopodobnie - obniża wydajność, bo producent chwali się, że pozwala on na wydłużenie żywotności baterii do 7 dni, przy założeniu, że ekran będzie aktywny 4 godziny dziennie.

Chciałbym, by takich smartfonów było duuużo więcej

Niemal cały rynek od lat stoi na połyskujących wyświetlaczach, a przecież matowe są mega praktyczne. Producenci z roku na rok chwalą się biciem rekordów jasności, co ma poprawić widoczność w świetle słonecznym, a tak naprawdę antyrefleksyjna powłoka robi lepszą robotę niż dodatkowe setki nitów.

Na szczęście coś powoli rusza. Samsung w tym roku wpakował antyrefleksyjny wyświetlacz do Galaxy S24 Ultra i zbiera on bardzo dobre opinie, co może zmotywuje go do zastosowania podobnej technologii w innych smartfonach.

iPhone 15 Pro Max, Samsung Galaxy S24 Ultra i Honor Magic 6 Pro

Huawei czy Apple stosują matowe ekrany w niektórych tabletach, co pokazuje, że firmy dostrzegają atuty tego rozwiązania.

Nie miałbym nic przeciwko, gdyby któregoś dnia rynek został przez matowe panele zdominowany.