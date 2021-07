Od lat telewizory to już nie tylko odbiorniki telewizyjne ani nawet odtwarzacze. To domowe centra multimedialne i informacyjne, będące na stałe podłączone do sieci. To zaś sprawia, że powinny spełniać odpowiednie normy bezpieczeństwa, zapewniając ochronę prywatności użytkowników.

Widzisz TÜV Rheinland / Privacy By Design i wiesz, że telewizor cię chroni

Niezależna organizacja międzynarodowa TÜV Rheinland, która zajmuje się właśnie badaniami i certyfikacją, ruszyła niedawno z przyznawaniem oznaczenia „Privacy By Design”, potwierdzającego spełnienie normy cyberbezpieczeństwa ETSI EN 303 645. Wśród pierwszych producentów telewizorów, którzy otrzymali takie certyfikaty, znajdują się Hisense oraz szczególnie popularny w naszym kraju TCL.

„Jesteśmy dumni z tego, że TCL jako jeden z pierwszych producentów telewizorów otrzymał logo TÜV Rheinland” – powiedział dyrektor generalny firmy, Kevin Wang. Przedstawiciel organizacji, której siedziba znajduje się w Niemczech, dodał: „przyznanie tego logo potwierdza, że TCL spełnił wymogi normy ETSI EN 303 645 w zakresie bezpieczeństwa sieci i ochrony prywatności, i zapewnia bazowy poziom bezpieczeństwa, […] co jest istotnym osiągnięciem”.

ETSI EN 303 645 – co to za norma?

Wspomniana już kilka razy norma określa konkretnie 13 warunków bezpieczeństwa urządzeń podłączonych do Internetu. Obejmują one swoim zakresem zarówno etap projektowania, jak i późniejsze korzystanie ze sprzętu (to między innymi brak uniwersalnych haseł domyślnych, gwarancja aktualności oprogramowania, bezpieczne przechowywanie wrażliwych danych, uodpornienie systemu na awarie, badania telemetryczne, wdrożenie środków do zarządzania raportami o podatnościach, prosta instalacja czy też ułatwione usuwanie prywatnych danych).

