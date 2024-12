Zbliżają się święta będące czasem obdarowywania najbliższych. Jednym z najlepszych prezentów dla fana lub fanki grania jest wydajny sprzęt, który można zabrać wszędzie i nada się także do pracy nawet z wymagającym dużej mocy obliczeniowej oprogramowaniem do obróbki graficznej.

ASUS TUF Gaming A14 – mały, ale wariat

Bogatą ofertę mocnych laptopów gamingowych ma w swojej ofercie firma ASUS. Ciekawą opcją jest bardzo mały i ważący zaledwie 1,46 kg TUF Gaming A14, który jest wyposażony w wydajną kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4050 lub RTX 4060 z TGP do 100 W, sparowaną z maksymalnie 12-rdzeniow ym procesorem AMD z rodziny „Strix Point”. Do tego dochodzi matryca typu IPS o rozdzielczości QHD+ z odświeżaniem 165 Hz i bateria o pojemności 73 Whr.

Asus A14 jest mocny i mobilny / fot. materiały partnera

Taki laptop idealnie sprawdzi się w przypadku osoby często zmieniającej miejsce pracy, oferując przy tym wystarczające osiągi do pracy w programach graficznych bądź do rozrywki nawet w najnowszych tytułach pokroju Stalkera 2: Serce Czarnobyla czy Indiana Jones. Najnowsza odsłona Stalkera sprawia, że postapokaliptyczna wersja Zony jest piękniejsza i bardziej zabójcza (na najwyższym poziomie trudności) niż kiedykolwiek wcześniej.

Asus A14 może służyć do zabawy i do pracy / fot. materiały partnera

ASUS TUF Gaming A16 – rozsądny budżetowo kompromis

Drugą opcją jest nieco większa odmiana TUF-a z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 4070 z TGP 140 W wyposażona w 16-calową matrycę typu IPS o rozdzielczości ” QHD+ i odświeżaniu 165 Hz dysponująca znacznie większą baterią 90 Whr. Z takim wyposażeniem żadna nowa gra bądź projekt graficzny nie będą stanowić problemu. Jedyną kwestią jest pogodzenie się z nieznacznie wyższą masą 2,2 kg.

Asus A16 ma inteligentne funkcje, które pozwalają ograniczyć zużycie baterii, nie rezgynując przy tym z zabawy / fot. materiały partnera

Warto też zaznaczyć, że duży TUF, tak samo jak mniejszy wariant, pozwala na bardzo szeroki zakres regulacji np. pracą wentylatorów w zakresie 0-100 proc. w ramach aplikacji Armoury Crate, a zastosowanie przełącznika MUX zapewnia zarówno wybór pomiędzy maksymalnym czasem pracy na baterii, a płynnym graniem dzięki technice NVIDIA G-Sync.

ASUS ROG Strix G16 – wydajność ponad wszystko

Jedną z flagowych serii ASUS-a dla graczy niecierpiących kompromisów jest rodzina sprzętu spod znaku ROG (Republic of Gamers, ang: Republika Graczy). Laptopy z serii ROG Strix charakteryzują się najpotężniejszymi mobilnymi układami graficznymi GeForce RTX 4080/4090 z TGP 150 W oraz najnowszymi procesorami Intela z rodziny i9, dla których najwyższe ustawienia graficzne w nowych grach to żaden problem . Za utrzymanie temperatury w ryzach dba trójwentylatorowy układ chłodzenia sterowany przez aplikację Armoury Crate wraz z metaliczną „pastą termoprzewodzącą” Thermal Grizzly Conductonaut Extreme.

Asus ROG Strix to jedne z najmocniejszych laptopów na rynku / fot. materiały partnera

Do tego należy dodać 16- lub 18-calowe matryce typu IPS o rozdzielczości QHD+ nie tylko z odświeżaniem aż 240 Hz, ale także 100 proc. pokryciem palety barw DCI-P3. Takie osiągi zadowolą każdego gracza bądź grafika. Ten ogromny potencjał został zamknięty w mierzącej zaledwie 30,4 mm lub 30,8 mm grubości obudowie o masie kolejno 2,5 kg i 3,1 kg w zależności od wybranej wersji ekranu.

W komputerach Asus ROG Strix nie ma miejsca na kompromisy / fot. materiały partnera

ASUS ROG Zephyrus G16 – wydajność w stylowym i smukłym opakowaniu

ROG Zephyrus G16 to konstrukcja dla osób szukających na pierwszy rzut oka niemożliwego połączenia: stylu, niskiej masy i ogromnej mocy obliczeniowej. Dla nich właśnie jest ROG Zephyrus G16, który w pełni aluminiowej obudowie o grubości 17,2 mm i masie 1,85 kg skrywa potężny potencjał.

Pracy bądź eliminacji wirtualnych przeciwników bez najmniejszych problemów podoła tandem karty graficznej GeForce RTX 4060/4070 z TGP 105 W i 12-rdzeniowego procesora AMD Ryzen AI 9 HX 370. Nie oznacza to jednak krótkiego czasu działania na baterii, ponieważ także ROG Zephyrus G16 dysponuje przełącznikiem MUX pozwalającym na wybór pomiędzy maksymalnym czasem pracy na baterii o pojemności 90 Whr rzędu 15 godzin lub maksymalnej wydajności wraz z techniką G-Sync.

Asus ROG Zephyrus to seria łącząca elegancję i wydajność / fot. materiały partnera

Drugim kluczowym elementem jest opcjonalna 16-calowa matryca typu OLED o rozdzielczości 2560x1600 pikseli z odświeżaniem 240 Hz. Nie tylko zapewnia ona fenomenalny czas reakcji 0,2 ms, idealną czerń, wspiera standard VESA DisplayHDR True Black 500, ale oferuje 100 proc. pokrycie palety barw DCI-P3 i fabryczną kalibrację z Delta E < 1. Ponadto wraz z certyfikatem Pantone Validated zadowoli nawet najbardziej wymagających grafików w każdych warunkach.

Wyjątkowe technologie NVIDIA zarezerwowane tylko dla kart z rodziny GeForce 40XX

Wszystkie powyższe laptopy wykorzystują karty graficzne NVIDIA zgodne z najnowszą odsłoną technik zbiorczo określanych jako DLSS 3.5, wykorzystujących algorytmy sztucznej inteligencji do tego, co jeszcze parę lat temu było mrzonką. Kluczem są tutaj rdzenie Tensor, które zadebiutowały w 2018 roku wraz z serią GeForce 20XX. Obecnie stosowane rdzenie Tensor w kartach GeForce RTX 40XX są już czwartą generacją, której osiągi wykraczają daleko poza śledzenie promieni. Teraz asortyment technik to DLSS (super rozdzielczość), DLA A (wygładzanie krawędzi oparte o AI), rekonstrukcja promieni oparta o AI czy Frame Generation zarezerwowana wyłącznie dla kart z rodziny GeForce RTX 40XX. Wszystkie techniki w różny sposób wykorzystują algorytmy sztucznej inteligencji do zwiększania wrażeń z rozrywki lub przyspieszania pracy.

DLSS (Deep Learning Super Sampling) to tzw. super rozdzielczość istotnie wpływająca na zwiększenie liczby kl./s, ponieważ obraz jest przez kartę graficzną generowany w niższej rozdzielczości , a następnie rekonstruowany w oparciu o algorytmy uczenia maszynowego do rozdzielczości ekranu. To sprawia, że dzięki DLSS można znacząco podnieść liczbę kl./s w danej grze i np. w pełni korzystać z ekranu np. 240 Hz, co w przypadku generowania obrazu natywnej rozdzielności nie byłoby możliwe. Odbywa się to co prawda kosztem minimalnie niższej jakości obrazu, szczególnie podczas ruchu, ale kilkudziesięcioprocentowy wzrost liczby kl./s jest jak najbardziej warty tej drobnej niedogodności. Ponadto technika ta ciągle jest ulepszana i obecny stan DLSS w niczym nie przypomina pierwszej wersji.

W DLAA (Deep Learning Anti-Aliasing ), tak samo jak w przypadku DLSS, wykorzystywane są algorytmy uczenia maszynowego do wygładzania krawędzi, ale w oparciu o obraz wygenerowany w natywnej rozdzielczości. Jest to rozwiązanie dużo lepsze od popularnego w ostatnich latach TAA rozmywającego obraz, które stosunkowo niewiele obciąża kartę graficzną.

Rekonstrukcja promieni została wprowadzona w pakiecie DLSS 3.5 tak, że wykorzystuje do szacowania informacji o świetle i jego interakcji w scenie algorytmy sztucznej inteligencji, a nie w oparciu o ręcznie stworzone oprogramowanie do odszumiania obrazu (denoiser). Zapewnia to znaczący wzrost wydajności i jakości w porównaniu do śledzenia promieni w klasycznym trybie.

Frame Generation (FG), czyli generator klatek, jest techniką zarezerwowaną wyłącznie dla kart z rodziny GeForce RTX 40XX. Działa on na zasadzie analizy przesunięcia pikseli pomiędzy dwoma generowanymi w czasie rzeczywistym klatkami, która skutkuje dodaniem pomiędzy nimi trzeciej klatki wygenerowanej wyłącznie na podstawie działania algorytmów uczenia maszynowego. Pozwala to nawet na podwojenie liczby kl./s w połączeniu z DLSS i wykorzystanie pełnych możliwości, np. szybkich 240-hercowych matryc.

Kosztem jest tutaj tylko niewielkie zwiększenie opóźnienia, ale ten aspekt będzie dotyczył wyłącznie graczy w tytułach esportowych pokroju Counter-Strike 2 czy Rainbow Six: Siege, gdzie bez problemu +200 kl./s można osiągnąć bez wspomagaczy. Z kolei dla reszty graczy ten drobny aspekt to niewielka cena za znacznie lepszą płynność obrazu. Ponadto generator klatek może też wydłużyć czas gry na baterii, jeśli ustawimy np. limit 60 kl./s, ponieważ karta graficzna będzie wtedy wykonywać mniej pracy i pobierać mniej energii.

Ostatnią techniką NVIDIA bardzo pomagającą graczom jest Reflex minimalizujący opóźnienia systemowe, dzięki czemu możliwa jest szybsza reakcja na widok przeciwnika. Zysk może w zależności od gier wynosić od kilku do ponad 10 milisekund, co w połączeniu z szybką matrycą bardzo docenią wszyscy gracze tytułów esportowych.

NVIDIA Studio i Broadcast – GeForce RTX 40XX to nie tylko gry

Karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 40XX wykorzystują rdzenie Tensor nie tylko do ulepszania wrażeń podczas rozrywki, ale do przyspieszania pracy. Wystarczy np. wspomnieć, że renderowanie scen za pomocą oprogramowania Blender czy Autodesk Arnold z Maya na laptopie z kartami graficznymi NVIDIA z zainstalowanymi sterownikami NVIDIA Studio jest kilkukrotnie szybsze w porównaniu do nawet Apple MacBook Pro M2 Max. Przykładowo renderowanie sceny w Blenderze w przypadku sprzętu od Apple zajmuje około 45 minut, a dla laptopa z choćby RTX-em 4050 czas to niecałe 30 minut. Podobnie sprawa wygląda w Autodesk Arnold z Maya, gdzie sprzęt Apple potrzebuje 90 minut, a najsłabszy GeForce RTX 4050 wyrobi się w 20 minut.

Drugą użyteczną aplikacją jest NVIDIA Broadcast, która poza streamingiem nadaje się do wideokonferencji. Wykorzystuje ona rdzenie Tensor, dzięki czemu obciążenie karty graficznej jest niższe w porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań. Ponadto aplikacja ma funkcję automatycznego kadrowania, skierowania oczu w stronę kamery, wycinania niepożądanych dźwięków lub obrazów tła. Aplikacja umożliwia nawet wycięcie odgłosu klawiatury podczas pisania. Istnieje też możliwość zamaskowania tła, jego podmiany na gotowe lub np. to pochodzące z gry.

Powyższe przykłady sprawiają, że laptopy firmy ASUS z kartą graficzną NVIDIA to wszechstronne narzędzia do wielu zadań, a oferta jest bardzo bogata i każdy znajdzie w niej coś dla siebie.