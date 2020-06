Dobrego smartfona zawsze warto kupić, a jak można w gratisie do niego otrzymać świetną opaskę, to nie ma się w ogóle nad czym zastanawiać. Najlepsze zaś jest to, że wcale nie gdybamy, a jedynie wspominamy o ciekawej promocji w sklepie Neonet.

Telefon Redmi z opaską Mi Band 4 za złotówkę - promocja w Neonet

Redmi Note 9 Pro to bardzo dobry smartfon do 1500 złotych, a Redmi Note 8T to jedna z najlepszych opcji, gdy nasz budżet nie przekracza tysiaka. Jeden i drugi ma sporo zalet i wyjątkowo krótką listę wad. Jeśli do tej pory nie zdecydowaliście się na zakup któregoś z nich, to teraz może być na to najlepszy moment. Otóż Neonet do obu modeli dorzuca w prezencie opaskę Mi Smart Band 4 za symboliczną złotówkę. Pod tą nazwą kryje się świetny smartband przede wszystkim dla aktywnych, ale nie tylko. Ma kolorowy ekran OLED i niezły zestaw funkcji, a do tego jest wygodny i leciutki.

Sprawdź szczegóły promocji lub przczytaj, co oferują same telefony...

Redmi Note 9 Pro – cztery aparaty i ogromny akumulator

Redmi Note 9 Pro ze swoimi czterema aparatami sprawdzi się w twoich rękach, jeśli lubisz robić zdjęcia w różnych sceneriach i o różnych porach. Nie zawiedziesz się także wydajnością, bo ośmiordzeniowy Snapdragon 720G wespół z 6 GB RAM krótko mówiąc robi robotę.

To też dobry wybór, jeśli lubisz oglądać seriale i celujesz w duży ekran – ten ma przekątną 6,67 cala i może pochwalić się rozdzielczością FullHD+, pomniejszoną jedynie o malutką dziurkę na kamerkę do selfie. No i nie można wreszcie nie wspomnieć o akumulatorze 5020 mAh, którego nie trzeba zbyt często ładować, a gdy już trzeba, to robi się to szybko.

Redmi Note 8T – świetny telefon dla każdego

Z kolei by kupić Redmi Note 8T nie trzeba aż tak głęboko sięgać do kieszeni, a warty jest każdej złotówki. Jeśli nie masz jakichś sprecyzowanych wymagań, to może to być strzał w dziesiątkę, bo jest to uniwersalny telefon z 6,3-calowym wyświetlaczem, który po prostu dobrze sprawdza się w różnych codziennych sytuacjach.

Porozmawiasz ze znajomymi, poprzeglądasz strony, pooglądasz filmy i seriale, porobisz zdjęcia, pograsz w prostsze gierki i zapłacisz za zakupy na mieście. Niczym się może szczególnie nie wyróżnia, ale najważniejsze, że też niczego w sumie mu nie brakuje.

Promocja trwa do 24 czerwca 2020 roku lub do wyczerpania zapasów. Nie zdziwimy się, jeśli wyczerpią się szybko, więc lepiej się pospieszyć.

Źródło: Neonet

Czytaj dalej o smartfonach Redmi: