TCL chce być jednym z największych graczy na polskim rynku elektroniki użytkowej. A właściwie pod wieloma względami już nim jest. Lokalny oddział marki zorganizował konferencję i pochwalił się swoimi wynikami za obecny rok, zapowiadając, że kolejny będzie jeszcze intensywniejszy.

Twój kolejny telewizor może mieć logo TCL. Są powody, by się skusić

W 2020 roku TCL wprowadził do polskich sklepów kilka serii telewizorów. Te spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem, a sam producent odnotował wzrost sprzedaży modeli 4K o ponad 50 procent. Warto wspomnieć przede wszystkim o tym, że do standardowych LED-ów i QLED-ów (czyli LED-ów z kropkami kwantowymi), TCL przygotował na ten rok także swój pierwszy telewizor miniLED, w którym na podświetlenie składa się nie 50, a 15 000 diod, czego efektem jest znacznie wyższy kontrast.

A co powiesz na telewizor OLED z kropkami kwantowymi?

Jeszcze lepiej brzmi natomiast zapowiedź, że w przyszłym roku doczekamy się premiery pierwszego urządzenia z wyświetlaczem wykonanym w technologii QD Display, łączącej w sobie diody organiczne (czyli OLED) oraz kropki kwantowe. Efekt ma być niesamowity, ale choć nastawiamy się entuzjastycznie, nie zamierzamy wydawać werdyktów, zanim nie zobaczymy tego na własne oczy.

To nie wszystkie nowinki, jakich możemy spodziewać się w telewizorach TCL w przyszłym roku. Z zapowiedzi wynika, że możemy nastawiać się na nadejście kolejnych modeli miniLED oraz pierwszych urządzeń obsługujących HDR w formacie Dolby Vision IQ, będącym rozszerzeniem Dolby Vision o dynamiczne dostosowywanie parametrów obrazu do warunków oświetleniowych w pomieszczeniu. Więcej metalowych i bezramkowych konstrukcji, szersze wykorzystanie głośników Onkyo i przestrzennego audio Dolby Atmos oraz Android TV w wersji 11 to kolejne ogłoszone nowości.

Ale TCL to nie tylko telewizory. Soundbary i AGD są coraz ważniejsze dla producenta

TCL to jednak nie tylko telewizory. Producent prężnie rozwija także swoją ofertę soundbarów. Dwie kolejne serie debiutują właśnie teraz – to TS61 (nazywane najprostszym sposobem na dobre audio z telewizora) i TS81 (określane jako optymalne rozwiązanie dla przeciętnego „Kowalskiego” oczekującego dźwięku przestrzennego). Choć to system 2.1, jest w stanie utworzyć wirtualną scenę w formacie 5.1.2, za co odpowiada zaawansowane oprogramowanie.

TCL coraz mocniej stawia na AGD. I dobrze!

Marka TCL chce też zwiększyć swoją rozpoznawalność w sektorze AGD. Stąd wprowadzenie na rynek pierwszych klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza, a także lodówek. W drodze są kolejne, a następną kategorią produktową będą pralki. Te zadebiutują w sprzedaży na początku przyszłego roku. Będą to energooszczędne modele o pojemności od 6 do 10 kg, wirujące z prędkością 1400 obrotów na minutę i zapewniające wysoką efektywność, dzięki bębnom w kształcie plastra miodu.

TCL więc wyraźnie robi, co może, by stać się jednym z najważniejszych graczy na polskim, a może i europejskim rynku. Co ważne – wygląda na to, że robi to dobrze, próbując oferować nowoczesne technologie w ładnym wydaniu i nie tak wysokich cenach. Macie w domach jakiś sprzęt tego producenta? Jeśli tak, to jak go oceniacie?

