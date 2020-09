NXTPAPER to energooszczędny, kolorowy i niemęczący oczu wyświetlacz, zaprezentowany przez TCL podczas IFA 2020. Na czym polega ta technologia i… jak to w ogóle jest możliwe?

NXTPAPER, czyli wyświetlacz jak papier, jak E Ink, jak LCD, jak OLED…

Czy da się zrobić ekran, który będzie energooszczędny i neutralny dla oczu jak E Ink, kolorowy i wysoko kontrastowy jak LCD, niewymagający podświetlenia jak OLED i bez problemu radzący sobie z wideo? Pewnie nie, ale można próbować. I inżynierowie firmy TCL spróbowali, a efekty, jakie udało im się osiągnąć, naprawdę robią wrażenie. Owocem jest mianowicie technologia NXTPAPER, którą chiński producent pochwalił się podczas targów IFA 2020.

NXTPAPER to zupełnie nowy typ wyświetlacza, który łączy w sobie cechy E Ink, LCD i OLED. Redukuje migotanie, niebieskie światło i strumień świetlny, więc właściwie nie męczy oczu – niemal jak e-papier. Zapewnia jednak o 25% wyższy kontrast niż on, co zbliża go do „elsidika”, od którego jest jednak o 36% cieńszy. To z kolei jest efektem tego, że (jak panel z organicznych diod) nie wymaga podświetlenia, co czyni go o 65% bardziej energooszczędnym rozwiązaniem niż wspomniane już LCD.

Brak podświetlenia oznacza możliwość uzyskania bardzo długiego czasu pracy przy zachowaniu niezwykle smukłej konstrukcji urządzenia. Ale jak to jest w ogóle możliwe? Inżynierowie TCL postawili na „wysoce odbijający ekran”, aby „ponownie wykorzystać naturalne światło”, jak dowiadujemy się od samego producenta. To wskazówka, że do korzystania z tabletów czy czytników e-booków w tej technologii będzie potrzeba odpowiednich warunków, ale tutaj czekamy na doprecyzowanie szczegółów.

Premiera „wkrótce” - cokolwiek to znaczy

Kolejną przewagą technologii NXTPAPER nad E Ink ma być wysoka częstotliwość odświeżania ekranu. Dzięki temu będziemy mogli cieszyć się płynnym wideo w rozdzielczości Full HD. Wszystko to brzmi naprawdę nieźle i nie możemy się już doczekać, by zobaczyć to w rzeczywistości. Taką okazję mamy otrzymać „w niedalekiej przyszłości”, cokolwiek oznacza to w ustach przedstawicieli firmy TCL.

Źródło: TCL, Engadget, The Verge, Liliputing

Czytaj dalej o TCL: