Xiaomi TV Max 100 2025 to telewizor, który już na pierwszy rzut oka prezentuje się ponadprzeciętnie. Oszałamiający, 100-calowy ekran jest jego – dosłownie i w przenośni – największym, ale zdecydowanie nie jedynym atutem.

Materiał sponsorowany przez markę Xiaomi

Telewizory z serii Xiaomi TV Max cieszą się bardzo dobrymi opiniami i systematycznie rosnącą popularnością. Trudno się temu dziwić, ponieważ produkty tej marki przyzwyczaiły nas do oferowania flagowej wydajności w niewygórowanej cenie. Debiutujący właśnie na polskim rynku Xiaomi TV Max 100 2025, również może być przedstawiany w taki sposób. To model, który spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Sprawdzi się zarówno w roli kina domowego, pozwalającego oglądać filmy w rozdzielczości 4K, ekranu wystawowego podczas targów, jak i jako monitor dla zapalonych graczy.

Miłośnicy wirtualnej rozrywki to zazwyczaj użytkownicy bardzo świadomi cech, jakimi powinien charakteryzować się potrzebny im sprzęt. W przypadku telewizora do gier nie można ograniczać się do sprawdzenia jedynie przekątnej oraz technologii wykonania ekranu, ponieważ równie istotne znaczenie ma kilka innych parametrów.

Chodzi między innymi o częstotliwość odświeżania, która w sprzęcie do gier musi być wysoka. W przypadku Xiaomi TV Max 100 2025 wynosi 144 Hz, co zapewnia idealną płynność obrazu nawet podczas najbardziej dynamicznych scen, z jakimi mamy do czynienia np. w grach sportowych, wyścigowych czy FPS-ach. Jakby tego było mało, dostępny jest tutaj specjalny tryb Game Boost, w którym częstotliwość odświeżania wzrasta aż do 240 Hz. Ponadto, Xiaomi TV Max 100 wspiera technologię AMD FreeSync Premium, poprawiającą synchronizację obrazu i eliminującą niepożądane przez graczy zjawisko „rozrywania ekranu". Tego typu rozwiązania sprawiają, że cieszenie się ulubionymi grami na Xiaomi TV Max 100 2025 będzie równie lub bardziej przyjemne co podczas korzystania z gamingowych monitorów.

Aby było to możliwe, niezbędne jest jednak coś jeszcze. Chodzi o odpowiednie zaplecze komunikacyjne, którego w Xiaomi TV Max 100 2025 nie zabrakło. Przede wszystkim zastosowano tutaj porty HDMI 2.1, najnowszy standard interfejsu multimedialnego pozwalający na doskonałą współpracę z konsolą do gier oraz obsługę wysokiej rozdzielczości jak i Variable Refresh Rate (VRR). Xiaomi TV Max 100 oferuje aż trzy takie porty, dzięki czemu telewizor z łatwością może nam służyć jako ekran dla wielu urządzeń jednocześnie. TV wyposażony jest również w dwa złącza USB (w standardzie USB 3.0 i 2.0).

Duży telewizor jako imponujące kino domowe

Xiaomi TV Max 100 2025, ze swoim 100-calowym wyświetlaczem QLED ze wsparciem technologii Quantum dot, idealnie sprawdzi się również w charakterze kina domowego. Szersza paleta barw (DCI-P3) i głębia kolorów na poziomie 1,07 miliarda połączonych z rozdzielczością 4K sprawiają, że można rozsiąść się na kanapie i cieszyć się zapierającą dech w piersiach jakością obrazu. I dźwięku, ponieważ również pod tym kątem Xiaomi TV Max 100 2025 wypada ponadprzeciętnie. Dwa systemy audio o mocy 15 W z obsługą standardu Dolby Atmos oferują kinowe doświadczenia dźwiękowe, bez konieczności inwestowania w dodatkowe nagłośnienie.

Telewizor został wyposażony w złącze Ethernet (LAN), ale posiada również moduły łączności bezprzewodowej Bluetooth® 5.2 oraz Wi-Fi 6, dzięki czemu zapewnia spory komfort i pozwala na szybką transmisję danych w każdym scenariuszu użytkowania. Chcesz przesłać obraz z telefonu czy komputera lub obejrzeć serial na ulubionej platformie streamingowej? Nic prostszego. Dla kinomaniaków przygotowano tu nawet Tryb Reżyserski, który wiernie odwzorowuje liczbę klatek na sekundę oraz współczynnik proporcji ekranu, minimalizując spadki liczby klatek na sekundę wynikające z synchronizacji między źródłem filmu a ekranem. Pozwala to użytkownikom najnowszego telewizora Xiaomi na zapoznawanie się z dziełami filmowymi dokładnie w tej formie, w jakiej życzyłby sobie tego reżyser.

Coś dla geeków technologicznych – streamowanie z telefonu i pilot na nadgarstku

Pracą Xiaomi TV Max 100 2025 zarządza Google TV, interfejs pozwalający na daleko idącą personalizację w zależności od preferencji oraz błyskawiczny dostęp do ulubionych aplikacji czy wyszukiwarki oraz Asystenta Google.

Nie sposób pominąć przy tym możliwości współpracy Xiaomi TV Max 100 2025 z innymi urządzeniami. Odpowiada za to, m.in. funkcja Chromecast built-in, pozwalająca na szybkie i wygodne streamowanie ze smartfonów i tabletów. A jeśli akurat gdzieś zapodzieje się pilot, będziesz mógł skorzystać z dodatkowego, znajdującego się na nadgarstku. Telewizorem Xiaomi TV Max 100 2025 można bowiem łatwo sterować przy pomocy zegarka Xiaomi Watch 2 i dedykowanej aplikacji pilota Xiaomi.

Xiaomi TV Max 100 2025 dostępny jest w sprzedaży na oficjalnej stronie producenta w cenie 8999 zł. Trudno w tej cenie wyobrazić sobie inny telewizor o tak imponującym ekranie i możliwościach, dlatego też gorąco zachęcamy do zapoznania się z tą ofertą. To świetny wybór dla wszystkich, niezależnie od tego, czy szukasz TV do oglądania filmów, gier czy może zwiększenia wygody użytkowania dzięki licznym funkcjom łączności.

