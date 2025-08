Zapowiada się świetnie. Battlefield 6 - jest na co czekać

Jeśli czekacie na premierę Battlefielda 6, to musicie uzbroić się w cierpliwość do 10 października. A przyznam, że jest na co czekać - miałem okazję spędzić z tym tytułem kilka godzin podczas premierowego pokazu w Londynie.

Gra zadebiutuje 10 października na PlayStation 5, Xbox Series X|S i PC. Pierwsza beta odbędzie się od 9 do 10 sierpnia. Miałem okazję zagrać w nowy tytuł podczas premiery w Londynie. Przyznam szczerze, że choć codziennie grywam w nieco inne gry - to Battlefield 6 sprawił, że z dużą niecierpliwością będę czekać na premierę w październiku. W nowego Battlefielda 6 mogłem pograć kilka godzin - i w tym czasie bawiłem się naprawdę świetnie.

Kilka trybów i klasy postaci

Najnowszy trailer Battlefield 6 to pokaz dynamicznej rozgrywki wieloosobowej - pełen detonacji, krzyków, hałasu, strzałów, ryku silników i wszystkiego, z czym może się kojarzyć Battlefield. I to właśnie słowo klucz - Battlefield od zawsze kojarzył się ze świetnym odwzorowaniem pola bitwy i w nowej wersji producenci zadbali o to, aby pokazać to, co najlepsze w serii - jak najlepiej tylko potrafią. I to się udało. Battlefield jest dokładnie taki, jak się go spodziewamy.

Producenci wprowadzili nowy system, który pozwala na bardziej intuicyjne poruszanie się i strzelanie. Gracze będą mogli korzystać z opcji takich jak Drag and Revive oraz montowanie broni na ścianach, aby zmniejszać odrzut broni podczas walki.

Powracają też klasyczne systemy klas: Assault, Recon, Support i Engineer. Każda z nich oferuje unikalne gadżety i broń, aby móc prowadzić różnorodne strategie na polu bitwy.

Walące się ściany i prawdziwa destrukcja

Destrukcja w Battlefield 6 nie ogranicza się tylko do efektownych scen. Może ona zmieniać pole walki, tworząc nowe ścieżki do flankowania przeciwników. Co to dokładnie oznacza? Scenerię można po prostu niszczyć - uderzanie w budynki powoduje istną destrukcję - walące się ściany i sufity bardzo zmieniają rozgrywkę w Battlefield 6.

Gra oferuje mapy z całego świata, od Egiptu po Nowy Jork. Każda z nich jest dostosowana do specyficznych trybów gry, takich jak Conquest, Breakthrough czy Rush. Nowy tryb Escalation wprowadza walkę o strategiczne punkty kontrolne.

Pierwsza otwarta beta odbędzie się od 9 do 10 sierpnia, z możliwością wcześniejszego dostępu od 7 sierpnia dla widzów streamów. Druga beta planowana jest od 14 do 17 sierpnia, co daje graczom szansę na przetestowanie gry przed premierą.