Intel wydaje „nowe” procesory. Co oferuje Core 5 120 i 120F?

Bez większego rozgłosu, bez specjalnych akcji promocyjnych, bez recenzji sprzętu. W ofercie firmy Intel pojawiły się procesory Core 5 120 i Core 5 120F. Nowe oznaczenia mogą sugerować nowe konstrukcje. Co to takiego? Wystarczy bliżej przyjrzeć się specyfikacji, by zauważyć, że to „odświeżone” modele ze starszej generacji.

Specyfikacja Intel Core 5 120 i Core 5 120F

Oba procesory należą do generacji Raptor Lake pod gniazdo LGA 1700 i oferują niemal identyczną specyfikację. Wyposażono je w 6 rdzeni / 12 wątków P-Core (bez dodatkowych rdzeni E-Core). Rdzenie pracują z częstotliwością bazową 2,5 GHz, a w trybie Boost mogą przyspieszyć do 4,5 GHz.

Dodatkowo procesory oferują 7,5 MB pamięci podręcznej L2 oraz 18 MB współdzielonej pamięci podręcznej L3. Dwukanałowy kontroler pamięci obsługuje moduły DDR4-3200 MT/s oraz DDR5-4800 MT/s – oficjalnie potwierdzono obsługę konfiguracji do 192 GB (4×48 GB).

Różnica sprowadza się do zintegrowanej grafiki - model 120 został wyposażony w układ UHD 730 z 24 jednostkami EU, natomiast w modelu 120F nie znajdziemy zintegrowanej grafiki (trzeba więc go obowiązkowo połączyć z samodzielną kartą graficzną).

Odgrzewany kotlet

Nowe procesory w rzeczywistości nie są aż tak nowe. W praktyce to lekko odświeżone modele Intel Core i5-12400 i i5-12400F z generacji Alder Lake (pierwszy z nich testowałem w 2022 r).

Najważniejsze zmiany to:

wyższe taktowanie w trybie Boost (+100 MHz),

oficjalne wsparcie dla 192 GB pamięci RAM,

nieco obniżony limit mocy.

Wydajność tych jednostek powinna być więc bardzo zbliżona do poprzedników.

Model Intel Core i5-12400F Intel Core i5-12400 Intel Core 5 120F Intel Core 5 120 Generacja

Architektura

Litografia Alder Lake-S

Golden Cove

Intel 7 Alder Lake-S

Golden Cove

Intel 7 Raptor Lake-S

Golden Cove

Intel 7 Raptor Lake-S

Golden Cove

Intel 7 Podstawka LGA 1700 LGA 1700 LGA 1700 LGA 1700 Rdzenie/wątki 6/12

(6/12 P + 0/0 E) 6/12

(6/12 P + 0/0 E) 6/12

(6/12 P + 0/0 E) 6/12

(6/12 P + 0/0 E) Taktowanie/Boost 2,5/4,4 GHz 2,5/4,4 GHz 2,5/4,5 GHz 2,5/4,5 GHz Pamięć L2 6x 1,25 MB 6x 1,25 MB 6x 1,25 MB 6x 1,25 MB Pamięć L3 18 MB 18 MB 18 MB 18 MB Kontroler RAM 128 GB

DDR4-3200

DDR5-4800

(dwukanałowy) 128 GB

DDR4-3200

DDR5-4800

(dwukanałowy) 192 GB

DDR4-3200

DDR5-4800

(dwukanałowy) 192 GB

DDR4-3200

DDR5-4800

(dwukanałowy) Zintegrowana grafika - UHD Graphics 730

24 EU (300 - 1450 MHz) - UHD Graphics 730

24 EU (300 - 1450 MHz) Kontroler PCI-Express 16x PCIe 5.0

4x PCIe 4.0 16x PCIe 5.0

4x PCIe 4.0 16x PCIe 5.0

4x PCIe 4.0 16x PCIe 5.0

4x PCIe 4.0 Odblokowany mnożnik NIE NIE NIE NIE Współczynnik TDP

(Maksymalny limit mocy) 65 W

(117 W) 65 W

(117 W) 65 W

(110 W) 65 W

(110 W) Cena 459 zł 579 zł ??? ???

Na ten moment nie wiadomo, kiedy nowe procesory trafią do sprzedaży, czy będą dostępne w sprzedaży detalicznej ani jaka będzie ich cena.