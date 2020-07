Telewizory LG OLED CX i GX właśnie stały się nawet ciekawszą opcją dla graczy, a już do tej pory miały im sporo do zaoferowania. Wszystko to za sprawą aktualizacji oznaczonej jako 03.10.20.

Chcesz telewizor do gier? Masz LG OLED CX i GX z AMD FreeSync Premium

Wraz z ostatnią aktualizacją oprogramowania tegoroczne telewizory LG OLED z serii CX i GX doczekały się obsługi technologii AMD FreeSync Premium, stając się tym samym jeszcze bardziej atrakcyjnymi urządzeniami dla graczy. Ale co to oznacza tak w praktyce? Mówiąc najprościej: możliwość równoczesnego korzystania z FreeSync i HDR-u, czyli cieszenie oczu superpłynnym obrazem o wysokim kontraście i żywej kolorystyce.

Gamingowe argumenty „za”

To znaczy, że telewizory LG OLED CX i GX obsługują już trzy różne rozwiązania upłynniające typu VRR (variable refresh rate): AMD FreeSync Premium, Nvidia G-Sync oraz HDMI VRR. Ale nie tylko to sprawia, że gracze mają powody, by się nimi na poważnie zainteresować. Są one także wyposażone w interfejs HDMI 2.1 (co daje nadzieję na jakość 4K/120fps) i zaawansowany tryb gamingowy, a do tego mogą pochwalić się input lagiem na poziomie zaledwie 13 ms i czasem reakcji schodzącym do 1 ms. Panele OLED słyną też z wysokiego kontrastu i szerokich kątów widzenia – siedząc na kanapie ze znajomymi, każdy widzi obraz (prawie) dokładnie tak samo.

Tak jak wspomnieliśmy, FreeSync Premium to połączenie FreeSync i HDR-u. Jeśli chodzi o ten ostatni, to użytkownicy mogą także liczyć na HGiG. Pod tym skrótem ukrywa się funkcja optymalizująca parametry obrazu pod kątem kontrastu właśnie w grach. Panel z odświeżaniem 100 Hz, dźwięk przestrzenny zgodny ze standardem Dolby Atmos i ekran przyjazny dla oczu stanowią dopełnienie całości.

Źródło: FlatpanelsHD, LG, informacja własna

