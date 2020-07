Xiaomi Mi TV Master Series – pod tą nazwą kryją się naprawdę wypasione telewizory OLED, którymi Chińczycy ruszają do walki o serca klientów. Jakie mają argumenty?

Xiaomi Mi TV Master Series to ciekawe telewizory OLED z wyższej półki

Widzieliśmy już telewizory Xiaomi. Ba, niektóre z nich da się już nawet kupić za złotówki. Do tej pory jednak były to modele z niższej półki cenowej – kierowane raczej do osób bez wygórowanych wymagań. Nowa rodzina Xiaomi Mi TV Master Series to coś innego – nie dość, że to telewizory OLED, to jeszcze porządnie wyposażone. Zresztą „Master” w nazwie zobowiązuje.

Właściwie trudno na razie mówić o rodzinie, bo liczy ona 1 (słownie: jednego) członka. To 65-calowy telewizor Xiaomi Mi TV Master z 10-bitowym panelem OLED o rozdzielczości 4K i odświeżaniu 120 Hz. Pokrycie palety barw DCI-P3 w 98,5 proc. i niemal nieskończony kontrast pozwalają liczyć na żywe i naturalne kolory, a jasność sięgająca 1000 nitów – na konkretne efekty HDR-u. W tym miejscu wspomnijmy, że sprzęt obsługuje zarówno Dolby Vision, jak i HDR10+.

Obraz, dźwięk i funkcjonalność – wszystko ma tu być na najwyższym poziomie

Równie dobrze co obraz, wypadać ma brzmienie. Chiński producent zmieścił w swoim nowym telewizorze potężny, 65-watowy system audio z 4 głośnikami o szerokim zakresie częstotliwości i subwooferem o mocy 20 W. Możemy liczyć w dodatku na przestrzenny dźwięk w formacie Dolby Atmos, aby poczuć się tak, jakbyśmy znajdowali się w samym centrum akcji.

Czas na kilka szczegółów dla tych bardziej technicznych spośród was. Odpowiednią wydajność zapewniać ma układ MediaTek MTK9650 z jednostką graficzną Mali-G52 MC1 i 3 GB RAM-u do pomocy. Dzięki nim sprawnie mają działać aplikacje Smart TV oraz technologie, takie jak MEMC (upłynniająca obraz ruchomy) czy ALLM (wykrywająca rozpoczęcie rozgrywki i zmniejszająca wówczas opóźnienia). Telewizor wykorzystuje ponadto sztuczną inteligencję, aby optymalizować parametry pod kątem każdej kolejnej sceny.

Nienaganna łączność bezprzewodowa (zapewniana przez moduły Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.0) oraz komplet podstawowych złączy (na czele z trzema portami HDMI, dwoma USB oraz portami Ethernet i S/PDIF) to kolejne atuty na liście. Uzupełniają ją jeszcze: szklana podstawa z wielokolorowym podświetleniem, ekran wypełniający 98,8 proc. frontu i metalowy pilot zdalnego sterowania. Ciekawostką może być też tryb Always-On, w którym telewizor wyświetla jakieś informacje nawet wtedy, gdy z niego nie korzystamy.

Xiaomi nie oznacza „dla każdego”. Cena Mi TV Master 65" OLED nie jest niska

Nie jest to oczywiście najtańszy telewizor Xiaomi – za Mi TV Master 65" OLED trzeba zapłacić 12 999 juanów, co po przeliczeniu daje około 7500 złotych. Przy czym nie wiadomo, czy kiedykolwiek będziemy mogli kupić go w naszym kraju – nawet jeśli jednak nie doczekamy się premiery tego modelu, to dobrze widzieć, że Chińczycy starają się zadziałać coś także na tym polu.

Źródło: Xiaomi, Gizmochina, Xiaomi Life

Czytaj dalej o telewizorach OLED: