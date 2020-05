Sharp pokazał swoje pierwsze telewizory OLED, dołączając do grona producentów zainteresowanych tą technologią. Era modeli LCD będzie się powolutku kończyć, szczególnie że planami odchodzenia od nich podzieliły się już między innymi firmy LG i Samsung.

Pierwszy telewizor OLED w ofercie Sharp. CQ1 to ciekawa propozycja

Sharp, jako kolejny duży producent, wprowadził na rynek swoje pierwsze telewizory OLED oznaczone jako CQ1 i występujące w dwóch formatach: 55 i 65 cali.

W telewizorach z serii CQ1 wykorzystano panele OLED 4K dostarczone przez LG Display – co zupełnie nie dziwi, bo Koreańczycy mają w tym sektorze właściwie monopol. Sharp dołożył do tego procesor Medalist S1, który ma dodatkowo poprawiać jakość wideo, ale szczegółów na jego temat nie znamy. Wiemy za to – a przynajmniej japoński producent zapewnia – o szerokim zakresie kolorów, precyzyjnym kontraście oraz obsłudze HDR w formatach Dolby Vision i HDR10.

Zupełnie tak jak w przypadku swoich ostatnich LCD-ków, Sharp zastosował w nowym modelu system Android TV. To przekłada się na intuicyjną obsługę i dostęp do większości popularnych aplikacji VOD, na czele z Netflix. Wiemy też, że w telewizorze wykorzystany zostanie system frontowych głośników, mający dawać efekt dźwięku wydobywającego się wprost z ekranu. Dopełnieniem całości są: smukły profil i podstawka umożliwiająca obrót ekranu na boki w zakresie 30 stopni.

Pierwsze telewizory OLED 4K Sharp nie będą tanie

Na razie nie wiadomo, czy Sharp wprowadzi ten nowy telewizor na rynki inne niż japoński, ale nie jest to wykluczone, szczególnie że prężnie działa zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i Europie. Aktualizacji na ten temat możemy spodziewać się w okolicach września. Już teraz natomiast wiemy, że ceny rozpoczynają się od 280 tysięcy jenów, co przy prostym przeliczeniu daje około 11 tysięcy złotych. To jasno pokazuje, że nie będą to najtańsze OLED-y na rynku.

Źródło: Sharp Japan, FlatpanelsHD, OLED-info

