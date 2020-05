Do polskich sklepów zaczęły trafiać tegoroczne telewizory LG OLED i NanoCell. Te pierwsze mają w sobie coś, co może zainteresować graczy, drugie zaś pozwolą zamienić pokój w prywatną salę kinową.

Maj to miesiąc, w którym swój rynkowy debiut mają nowe telewizory LG OLED na rok 2020 oraz tegoroczne modele z rodziny NanoCell. To więc dobry moment, by przyjrzeć się temu, co konkretnie jedne i drugie mają nam do zaoferowania. A mają – jak się okazuje – naprawdę sporo.

Telewizory LG OLED 2020 to:

55- i 65-calowe telewizory LG OLED BX

48-, 55-, 65- i 77-calowe telewizory LG OLED CX

55-, 65- i 77-calowe telewizory LG OLED GX

65- i 77-calowe telewizory LG OLED WX

77- i 88-calowe telewizory LG OLED ZX

Jak widać, oferta jest dość szeroka, ale szczególnie warto zwrócić uwagę na trzy ciekawostki. Pierwszą z nich jest najmniejszy w historii, 48-calowy telewizor OLED z serii CX. Zwolennicy mniejszych formatów wreszcie doczekali się „organicznego” modelu dla siebie. Drugą jest seria ZX, na którą składają się telewizory 8K i wreszcie…

Trzecią – zupełnie nowa seria GX, w której „G” oznacza „Gallery”. To propozycja dla estetów, której cechami charakterystycznymi są: przyleganie do ściany (dzięki uchwytowi we wnęce) oraz zaledwie 2-centymetrowa głębokość – ten telewizor jest więc grubszy niż model spod znaku WX, ale w przeciwieństwie do niego ma wszystkie podzespoły w środku, a nie w module zewnętrznym.

Dlaczego telewizor OLED w 2020 roku to dobra opcja dla gracza?

Firma LG przekonuje, że jej tegoroczne telewizory OLED szczególnie zainteresują graczy, ale kibice i miłośnicy filmów również mają być zadowoleni z ich możliwości. Skupmy się jednak na rozgrywce – modele na 2020 rok mogą pochwalić się czasem reakcji na poziomie 1 ms i input lagiem w okolicach 13 ms, więc mówimy o wynikach zadowalających nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Do tego producent postarał się o obsługę G-Sync i Freesync, tryb HGiG (będący gamingowym odpowiednikiem HDR-u) oraz interfejs HDMI 2.1, pozwalający na wyświetlanie treści 4K przy 120 klatkach na sekundę – w sam raz na potrzeby Xbox Series X i PlayStation 5.

A to telewizory LG NanoCell 2020:

49-, 55- i 65-calowe telewizory LG NANO80

49-, 55- i 65-calowe telewizory LG NANO86

55-, 65-, 75- i 86-calowe telewizory LG NANO90

55-calowe telewizory LG NANO91

65-calowe telewizory LG NANO95

65- i 75-calowe telewizory LG NANO97

65- i 75-calowe telewizory LG NANO99

To, co warto na początku podkreślić, to że modele z serii NANO95, NANO97 i NANO99 to telewizory o rozdzielczości 8K. Występują tylko w dwóch rozmiarach, ale i tak stanowią poważną część tegorocznej oferty producenta z Korei. Szczególnie ten najwyższy – NANO99 – zasługuje na uwagę, ponieważ może pochwalić się modulacją kontrastu na poziomie 97,8 proc.

Nowe telewizory NanoCell spodobają się miłośnikom filmów i seriali

Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest NanoCell. Otóż jest to technologia, polegająca na wykorzystaniu nanocząsteczek, dzięki którym obraz jest czysty, a kolory – żywe. W tegorocznej ofercie pojawiają się także dwie związane z nimi funkcje: Pure Colors (zwiększająca realizm kolorów) oraz Nano Black (zapewniająca głęboką czerń, poprzez lokalne ściemnianie).

Oczywiście nie zabrakło też HDR-u, trybu filmowego oraz wielu innych ciekawostek, ale są to cechy wspólne z tegorocznymi OLED-ami, dlatego też wspominamy o nich poniżej.

Telewizory NanoCell i OLED na 2020 rok. Co jeszcze mają do zaoferowania?

Zarówno NanoCelle, jak i OLED-y oddają do naszej dyspozycji system webOS, którego trzy podstawowe zalety to: intuicyjny interfejs, płynne działanie i obszerny katalog aplikacji Smart TV. Możemy też skorzystać z Asystenta Google (po polsku) oraz – co jest tegoroczną nowością – z panelu Home Dashboard. Ten ostatni umożliwia zarządzanie akcesoriami smart home z poziomu telewizora.

Co poza tym? Telewizory mają na pokładach nowe procesory Alpha 7 lub 9 trzeciej generacji, wykorzystujące sztuczną inteligencję do optymalizacji jakości obrazu i dźwięku, a także czujnik światła umożliwiający automatyczną regulację jasności. Obsługują HDR w kilku formatach, w tym najnowszym Dolby Vision IQ, tryb Filmmaker odtwarzający wizję reżysera oraz przestrzenne audio w systemie Dolby Atmos. Oczywiście wiele z tych rozwiązań jest zarezerwowanych dla najwyższych serii – od CX i NANO90.

Źródło: LG, informacja własna

