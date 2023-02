Poznaliśmy tegoroczne telewizory Philips. Flagowy model OLED osiąga jasność powyżej 2000 nitów, standardem są Google TV i trójstronny Ambilight, a dostępne przekątne rozpoczynają się od 43, być kończyć się na 85 calach.

Philips OLED+908 – nowy, jaśniejszy telewizor flagowy

Najjaśniejszą gwiazdą tegorocznej oferty jest Philips OLED+908. To flagowy telewizor z panelem META OLED. Pod tym określeniem kryje się technologia wyświetlacza z dodaną warstwą mikrosoczewkową (MLA), która w połączeniu z odpowiednim algorytmem przekłada się na to, że szczytowa jasność sięga 2100 nitów. To wynik niedawno jeszcze nieosiągalny dla OLED-ów, a dla miłośników liczb: o 70% większy niż w modelach poprzedniej generacji.

Już sam panel pozwala liczyć na głęboką czerń i właściwie nieskończony kontrast. Philips dorzuca do tego jeszcze swój procesor P5 AI (najnowszej, 7. generacji), który na bieżąco optymalizuje parametry obrazu. W czasie rzeczywistym dostosowuje na przykład jasność i wartości gamma do warunków oświetleniowych w pokoju, w sprytny sposób zwiększa także ostrość poszczególnych obiektów na ekranie.

Telewizory Philips od wielu lat swoją także dobrymi systemami audio. Nie inaczej jest w tym przypadku – telewizor ma zintegrowane głośniki w układzie 3.1, których moc wynosi aż 80 watów. Za ich projekt odpowiadają specjaliści z Bowers & Wilkins, co samo w sobie brzmi jak bardzo dobra zapowiedź.

Kolejna ważna wiadomość jest taka, że Philips OLED+908 otrzyma nowy system operacyjny Google TV (będący rozszerzeniem platformy Android TV). O funkcjonalność i katalog aplikacji Smart TV można więc być spokojnym. Dopełnieniem całości są natomiast: trójstronny system Ambilight oraz pilot z podświetleniem i akumulatorem ładowanym przez USB-C. Dla porządku dodajmy jeszcze, że telewizor będzie dostępny w trzech rozmiarach: 55, 65 i 77 cali.

Philips OLED808 – trochę mniej za trochę mniej

Dla użytkowników gotowych na pewne kompromisy powstał Philips OLED808. Ten telewizor ma panel OLED EX o jasności na poziomie 1000 nitów oraz głośniki 2.1 o mocy do 70 W. Poza rozmiarami 55, 65 i 77 cali będzie też dostępny w dwóch mniejszych: 48 i – po raz pierwszy – 42 cale.

Pod wieloma względami jednak model 808 jest podobny do 908. Tak jak on oferuje odświeżanie 120 Hz (z dynamiczną regulacją), procesor P5 AI 7. generacji, system Google TV oraz trójstronne oświetlenie Ambilight w najnowszej wersji.

The Xtra z MiniLED i The One dla każdego – nowe telewizory Philips 2023

Philips dostrzegł także rosnące zainteresowanie telewizorami MiniLED i w odpowiedzi na to przygotował zupełnie nową rodzinę The Xtra. Początkowo złożą się na nią dwie serie: 9308 (z 2.1-kanałowym audio o mocy 64 W) oraz 9008 (z 2.0-kanałowym audio o mocy 40 W).

W obu przypadkach możemy liczyć na wyświetlacze o odświeżaniu 120 Hz, jasności 1000 nitów i 98-procentowym pokryciu zakresu barw DCI. Urządzenia zostały również wyposażone w procesory P5 (7. generacji), trójstronny Ambilight oraz autorski system Smart TV. Rodzina będzie dostępna w rozmiarach od 55 do 77 cali.

W 2023 roku w nowej wersji powróci także uniwersalny Philips The One, czyli telewizor mający odpowiadać potrzebom większości użytkowników w Polsce. Nowe modele 8808 (z wyświetlaczem 120 Hz) i 8508 (z wyświetlaczem 60 Hz) będą wyposażone w ten sam procesor P5 siódmej generacji, trójstronny system Ambilight oraz platformę Google TV.

W przypadku rodziny The One szczególnie warto zwrócić uwagę na bardzo szeroki wybór rozmiarów. To 43, 50, 55, 65, 75 i 85 cali. Dzięki temu każdy powinien być w stanie znaleźć idealny model dla siebie.

Źródło: TP Vision, FlatpanelsHD