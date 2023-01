Na targach CES 2023 pojawili się prawie wszyscy znaczący producenci telewizorów. Nie zabrakło wśród nich także firmy Hisense, która coraz śmielej poczyna sobie na tym polu. Tym razem pochwaliła się swoim najjaśniejszym modelem: UX.

Najjaśniejszy telewizor Hisense: UX

Hisense UX to najjaśniejszy telewizor w ofercie tego chińskiego producenta. Konkretnie został on wyposażony w 20 000 diod Mini LED i oferuje szczytową jasność na poziomie 2500 nitów. W połączeniu z 5000 stref lokalnego ściemniania i procesorem Hi-View Engine X, który ma to wszystko precyzyjnie kontrolować, powinniśmy też otrzymać wysoki kontrast. Hisense podaje zresztą konkretną liczbę, a właściwie stosunek – 150 000:1.

Telewizor obsługuje także HDR w formacie Dolby Vision, a graczy zainteresuje informacja o kompatybilności z AMD FreeSync Premium Pro. W kwestii audio z kolei producent postarał się o 80-watowe głośniki w formacie 4.1.2 oraz obsługę standardu Dolby Atmos, odpowiedzialnego za generowanie dźwięku przestrzennego. Dopełnieniem całości są porty HDMI 2.1 i łączność Wi-Fi 6E.

Dokładna specyfikacja, wraz z cenami i informacjami o dostępności, powinna pojawić się w ciągu kilku najbliższych tygodni. Na razie – na dobrą sprawę – nie znamy nawet oferowanych przekątnych. Jedyny potwierdzony rozmiar (i to do niego odnoszą się podane w treści liczby) to 85 cali.

Telewizory Hisense na CES 2023

Oprócz UX firma Hisense zapowiedziała także kilka innych telewizorów z podświetleniem Mini LED na 2023 rok. Najwyżej plasuje się (kierowana do graczy) linia U8K z modelami od 55 do 85 cali oferującymi odświeżanie 144 Hz, zaawansowany tryb gry i wszystkie korzyści wynikające z zastosowania portów HDMI 2.1. W tym przypadku jasność sięgnie 1500 nitów.

Niżej znajdują się serie U7K i U6K, ale czas na dokładne porównania przyjdzie później. Doczekamy się w tym roku także odświeżenia linii Laser TV (przypomnijmy więc nasz niedawny test Hisense Laser TV 120L9G)

Źródło: Hisense, Engadget, Digital Trends