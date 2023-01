Telewizory QD-OLED były jedną z największych sensacji 2022 roku. Czy jednak świetnym recenzjom towarzyszyły także dobre wyniki sprzedaży?

Popularność QD-OLED – sprzedaż poniżej oczekiwań

W 2022 roku na rynku zadebiutowały telewizory QD-OLED. Firma Samsung przygotowała wreszcie swoją odpowiedź na telewizory OLED z panelami od LG Display – i to naprawdę udaną odpowiedź, o czym przekonaliśmy się testując model Samsung S95B. Zdecydowanie wyższa jasność, bardzo dobre kolory i równie wysoki kontrast to charakterystyczne cechy tej technologii. Czy te zalety jednak przekładają się na dobre wyniki sprzedaży?

Z odpowiedzią na to pytanie przychodzi firma Omdia, zajmująca się monitorowaniem i analizą rynku. I co się okazuje? Wyniki są niezłe, choć nie tak dobre, jak się spodziewano. Samsung celował w 600 tysięcy sprzedanych telewizorów QD-OLED w 2022 roku, tymczasem realnie rozeszło się ich około 440 tysięcy (sumując rezultaty wspomnianego modelu S95B oraz Sony A95K – drugiego dostępnego na rynku urządzenia wykonanego w tej technologii).

Skoro już o tym wspomnieliśmy, to wypada zaznaczyć, że telewizor Samsunga sprzedaje się dużo lepiej niż ten z logo Sony. Niewątpliwie jednak przyczyniła się do tego drastyczna obniżka cen w drugiej połowie roku. Wyraźnie widać to zresztą na wykresie, który możesz zobaczyć poniżej:

Telewizory QD-OLED i OLED TV w przyszłości

Z danych firmy Omdia wynika, że Samsung chce w tym roku sprzedaż ponad milion telewizorów QD-OLED. To ambitny cel, ale nie niemożliwy do osiągnięcia. Choćby dlatego, że w tym roku pojawi się więcej modeli do wyboru. „Flagowiec”, czyli Samsung S95C będzie dostępny w trzech (a nie dwóch) rozmiarach, a dodatkowo pojawi się tańsza alternatywa w postaci modelu S90C.

Omdia prognozuje także, że w najbliższych latach rosnąć będzie popularność telewizorów zarówno z panelami OLED (WOLED od LG Display), jak i z wyświetlaczami QD-OLED. Dominująca pozycja tych pierwszych wydaje się jednak niezagrożona. To zresztą zrozumiałe, bo raz, że możliwości produkcyjne LG Display są zdecydowanie większe, a dwa – z tych paneli korzysta wiele innych firm.

Źródło: Omdia, FlatpanelsHD