Revolut wchodzi na polski rynek urządzeń płatniczych. Terminal Revolut Reader to lekki i szybki czytnik kart płatniczych, który sprawdzi się w punktach stacjonarnych, jak również podczas dostawy zamówień.

Marka Revolut głownie kojarzona jest z kartą Revolut, która umożliwia wygodne i tanie płatności w innych walutach. Firma oferuje także ofertę do przedsiębiorców (np. bramki płatnicze Revolut Pay), a niedawno wprowadziła do swojej oferty terminal Revolut Reader.

Terminal płatniczy Revolut Reader

Revolut Reader to bezpieczne, proste i wydajne rozwiązanie, które przyspiesza proces płatności, czyniąc go równie prostym jak płatność gotówką, ale bez konieczności liczenia banknotów i wydawania reszty. Czas procesowania transakcji wynosi do 5 sekund. Po potwierdzeniu i rozliczeniu płatności, klienci mogą przechowywać środki w jednym miejscu - na swoim koncie Revolut Business

Przenośny czytnik kart jest w stanie przyjmować płatności zarówno kartami debetowymi, jak i kredytowymi, a także płatności bezstykowe, na przykład telefonem lub zegarkiem. Po naładowaniu baterii urządzenie jest w stanie przetwarzać transakcje przez cały dzień. Dodatkowo, funkcje takie jak "katalog produktów" czy "dodaj napiwek" mogą okazać się cenne dla sprzedawców.

Revolut Reader można łączyć z innymi systemami sprzedaży (POS), używanymi w firmie, dzięki udostępnionym narzędziom (software development kit, SDK) oraz interfejsowi (application programming interface, API). Revolut Business pracuje już nad kolejną wersją oprogramowania POS, które zwiększy elastyczność przyjmowania płatności i procesowania transakcji także u dużych klientów korporacyjnych.

Ile kosztuje terminal Revolut Reader?

Revolut Reader sprawdzi się w każdej firmie - od jednoosobowej działalności, przez mikro, małe i średnie firmy, aż po korporacje - niezależnie od branży. Może być doskonałym uzupełnieniem do konta Revolut Pro lub konta Revolut Business, wraz z powiązanymi z nim narzędziami, takimi jak przelewy międzynarodowe, wymiana walut po konkurencyjnym kursie, żądanie zapłaty, zarządzanie kartami firmowymi, wydatkami, płacami i subskrypcjami. Revolut Reader to również ułatwienie płatności dla klientów korzystających z aplikacji Revolut, której społeczność liczy już ponad 35 milionów osób, w tym 3 miliony w Polsce.

Terminal Revolut Reader jest łatwy w użyciu i konfiguracji. Pozwala przyjmować, rozliczać i przechowywać środki na jednym koncie. W segmencie urządzeń typu mPOS oferuje konkurencyjne warunki cenowe: koszt urządzenia to 199 zł, opłata za transakcję prywatną kartą krajową wynosi 0,8% i 0,10 zł, a przy transakcjach kartami firmowymi lub międzynarodowymi 2,6% i 0,10 zł (przy dużych obrotach istnieje opcja dalszej negocjacji cen).

