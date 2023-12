Długo zapowiadany pierwszy samochód Xiaomi został oficjalnie pokazany światu. Wraz z prezentacją modelu SU7 chiński producent zapowiedział chęć rywalizacji z takimi markami jak Tesla czy Porsche.

Miliarder Lei Jun, stojący na czele firmy Xiaomi, nie krępował się, by zapowiedzieć, że plany są niezwykle ambitne. W ciągu najbliższych dwóch dekad chiński producent chce zostać jednym z globalnych liderów branży motoryzacyjnej (i jakkolwiek nierealne by się to wydawało, to w przemyśle technologicznym udowodnił, że potrafi szybko dokonywać takich przetasowań). Pomóc mają olbrzymie inwestycje, na poziomie 10 mld dolarów. Najpierw trzeba jednak postawić pierwszy krok. Jest nim SU7 – pierwszy samochód Xiaomi.

Pierwszy samochód Xiaomi: SU7

Xiaomi SU7 to samochód elektryczny, który został zaprojektowany tak, by konkurować z najlepszymi. Pod względem wydajności ma być alternatywą dla takich perełek jak Porsche Taycan Turbo, ze względu na funkcjonalność zaś wypatrywać mamy w nim odpowiedzi na pojazdy, takie jak Tesla Model S (z jego inteligentnymi systemami autonomicznymi na czele).

Sercem samochodu Xiaomi SU7 będzie silnik o mocy bliskiej 300 KM i momencie obrotowym do 400 Nm. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmie niewiele ponad 5 s, a maks. prędkość wyniesie 210 km/h.

Dostępny będzie także model z dopiskiem „Max”, wyposażony w układ dwóch silników o łącznej mocy przekraczającej 640 KM i maks. momencie obrotowym 838 Nm. Umożliwi on rozpędzenie SU7 do setki w czasie krótszym niż 2,8 s oraz rozwijanie maks. prędkości na poziomie 265 km/h. Dodać wypada, że w najwyższej wersji będziemy mieli do czynienia z napędem na wszystkie koła.

Z kolei akumulatory zostaną dostarczone przez chińskie (dobrze znane w branży) firmy BYD oraz CATL i zaoferują zasięg dochodzący do 668 km w modelu podstawowym (lub 800 km w SU7 Max) na jednym ładowaniu. Co więcej, już po pięciu minutach ładowania zapewnimy sobie kolejne 220 km jazdy.

Potężny komputer na kółkach

Xiaomi zapewni elektronikę i oprogramowanie. Chiński gigant wspomina między innymi o zaawansowanych systemach zarządzania energią oraz sprawnie działających trybach jazdy autonomicznej.

Pod względem konstrukcyjnym Xiaomi SU7 to sporych rozmiarów sedan. Ma prawie 5 m długość, 1,96 m szerokość i blisko 1,5 m wysokości. Wewnątrz zaś wzrok przykuwa 16,1-calowy panel centralny napędzany przez układ Qualcomm Snapdraon 8295. Moc obliczeniową na poziomie 508 TOPS (na potrzeby inteligentnych systemów jazdy) zapewni zaś duet chipów Nvidia Orin X.

Niestety nie poznaliśmy jeszcze ani ceny, ani daty premiery. A gdyby się ktoś zastanawiał, co oznacza „SU” w nazwie tego samochodu, to jest to skrót od „Speed Ultra”.

Źródło: ArenaEV, Electrek, inf. własna