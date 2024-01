Caterpillar zaprezentował sprzęt, który pokazuje nowe zastosowanie pojazdów elektrycznych. Górnicza ciężarówka pomoże w zrównoważonym rozwoju branży.

Coraz częściej samochody elektryczne mają zakaz wjazdu do podziemnych parkingów. Podyktowane jest to - a jakże - względami bezpieczeństwa. Caterpillar ma jednak w swoim portfolio nową elektryczną maszynę, której przeznaczeniem jest właśnie poruszanie się pod ziemią. I to znacznie głębiej, niż nawet najgłębiej zlokalizowane parkingi na świecie. Poznajcie elektryczne ciężarówki Caterpillar przeznaczone do pracy w kopalniach.

Elektryczna ciężarówka Caterpillar do zastosowania w górnictwie

Marka Caterpillar kojarzona jest głównie z produkcji maszyn ciężkich. Charakterystyczne logo “CAT” znajdziemy jednak również na obuwiu, czy choćby smartfonach Caterpillar. Opisywany dziś sprzęt ma coś wspólnego z telefonami komórkowymi. Chodzi o sposób zasilania. Elektryczne ciężarówki Caterpillar mogą okazać się dla przemysłu wydobywczego bardzo dobrym rozwiązaniem.

Caterpillar ma już doświadczenie w produkcji podobnego sprzętu dla górnictwa. Ich samochód elektryczny 793 pokazano po raz pierwszy dwa lata temu w Stanach Zjednoczonych. Tamten sprzęt został jednak zbudowany z myślą o zastosowaniu na powierzchni.

Ciężarówka elektryczna Caterpillar to kolejny krok w stronę zrównoważonego rozwoju

W przypadku przemysłu ciężkiego, w tym także branży wydobywczej i górniczej, wykorzystywany sprzęt jest naprawdę potężny. Nierzadko ogromne silniki w sporym stopniu zanieczyszczają więc powietrze. Elektryczna ciężarówka górnicza CAT może być więc sposobem na znaczną redukcję emisji szkodliwych substancji.

Brak spalin to cecha szczególnie pożądana w zamkniętych przestrzeniach, czy miejscach z ograniczonym przepływem powietrza. Prototyp Caterpillar mógłby więc znaleźć zastosowanie w kopalniach odkrywkowych, czy pod ziemią.

Poza innym napędem, wygląd sprzętu przypomina dostępny już w sprzedaży model Caterpillar AD45. Cały projekt nadwozia, czy kabiny ciężarówki górniczej nastawiony jest na funkcjonalność i ogromną wytrzymałość. Mimo swojego wyglądu sprzęt jest bardzo nowoczesny. Ma system kamer pomagających w manewrowaniu, czy klimatyzowane miejsce pracy. Do tego mamy antypoślizgową drabinkę prowadzącą do kabiny oraz potężny, hydrauliczny układ hamulcowy.

Duży nacisk położono również na bezpieczeństwo podczas pracy elektrycznej wywrotki pod ziemią. Tam sprawdzą się nowoczesne systemy, w tym do autonomicznej jazdy.

Elektryczna ciężarówka Caterpillar jest monstrualna. Pod ziemią będzie miałą toważystwo

To nie pierwszy elektryczny ciężki sprzęt Caterpillar do pracy pod ziemią. Podczas targów CES w Las Vegas pokazano już także ładowarkę o takim samym zasilaniu. Model R1700XE będzie doskonale współpracować z prototypem elektrycznej wywrotki wydobywczej.

Źródło zdjęć: Caterpillar