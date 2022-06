Tetris obchodzi dziś swoje 38. urodziny. Jedna z najchętniej kupowanych, ale też najbardziej uzależniających gier w historii.

Tetris kończy dziś 38 lat

Dokładnie 38 lat temu – 6 czerwca 1984 roku – światło dzienne ujrzał Tetris. Ta (nie tylko w założeniach) prosta gra logiczna jest prawdziwym fenomenem. Jako seria znalazła już około 500 milionów nabywców, ustępując w rankingu najlepiej sprzedających się marek w świecie elektronicznej rozrywki jedynie wąsatemu Marianowi. Z kolei wersja wydana w 2006 roku przez EA znajduje się na trzecim miejscu zestawienia największych bestsellerów wszech czasów, przegrywając tylko z Grand Theft Auto V i Minecraftem. Kolejna (ta na Game Boye) w tym samym rankingu zajmuje pozycję dwunastą.

Za opracowanie Tetrisa odpowiada Aleksiej Pażytnow, który jednak przez pierwsze dziesięć lat nie otrzymywał żadnego dodatkowego wynagrodzenia za swoje dzieło i pod koniec lat 80. ledwo wiązał koniec z końcem. Prawa do tytułu od razu przejęła „matka”, którą w tym przypadku była Akademia Nauk ZSRR. Zresztą gra powstała po to, by trenować umysł i kreatywność naukowców, rozwijając ich zdolności do tworzenia skomplikowanych algorytmów. Z czasem jednak – nie do końca legalnie – zrobiła karierę międzynarodową, rozpędzając się do tego stopnia, że nie sposób było ją zatrzymać.



Tak wyglądała pierwsza wersja gry Tetris (1984).

Tetris to fenomen wśród gier

Jednak to, w czym drzemie moc Tetrisa, to fakt, że gra nie tylko napędza myślenie i daje frajdę, ale też… zapisała się w psychologii. W momencie największego „boomu” do lekarzy masowo zgłaszały się osoby, które po zamknięciu oczu i w normalnych, codziennych sytuacjach wciąż widziały elementy układanki. Nazywano to „efektem Tetrisa” – dziś to pojęcie nadal funkcjonuje, choć jest rozumiane szerzej: jako przyzwyczajenie pamięci do określonych obrazów i działań, którym poddawało się mózg przez dłuższy czas i które mają wpływ na wzorce myślenia czy też sny.

Wróćmy jednak do gry i do czasów obecnych. Dziś w Tetrisa można pograć za darmo – za pośrednictwem oficjalnej strony. Jest to dwuwymiarowa wersja z podglądem kolejnego klocka i jednomiejscową przechowalnią, a także stopniowo rosnącą szybkością opadania klocków. Na przestrzeni lat ta cyfrowa łamigłówka doczekała się jednak wielu różnych wariacji, w tym trójwymiarowych. Jednym z najcieplej przyjętych tytułów jest niezwykle widowiskowy Tetris Effect: Connected z rozmaitymi trybami jedno- i wieloosobowymi (zarówno kooperacyjnymi, jak i rywalizacyjnymi).

Kilka ciekawostek o Tetrisie

Na koniec kilka ciekawostek. Czy wiesz na przykład, skąd wzięła się nazwa tej gry? Otóż stanowi ona zbitkę słów „tetra” (oznaczającą cztery) i „tennis” (którym pasjonował się Pażytnow). Charakterystyczna melodyjka towarzysząca rozgrywce (od 1989 roku) jest natomiast oparta na XIX-wiecznym utworze pod tytułem Korobiejniki. Tetris był też pierwszą grą wideo w kosmosie – na swoim Game Boyu zabrał ją ze sobą na pokład Sojuza TM-17 rosyjski kosmonauta Aleksandr Sieriebrow. Razem spędzili 196 dni w przestrzeni kosmicznej i okrążyli Ziemię przeszło 3 tysiące razy.

Źródło: CNN, LiveScience, Wikipedia, inf. własna