Śmierć królowej Elżbiety II zasmuciła pół świata. Tymczasem Netflix pracuje nad kolejnymi sezonami serialu the Crown, czyli kontrowersyjną opowieścią o panowaniu i życiu prywatnym Elżbiety II. Czy jej śmierć będzie miała wpływ listopadową premierę najnowszego sezonu?

Śmierć królowej Elżbiety II nie powinna być zaskoczeniem dla produkującego serial „The Crown” Netflixa. Brytyjska monarchini zmarła 8. września 2022 roku w wieku 96 lat. Serial „The Crown” jest z widzami od 6 lat, ale zanim trzasnął klaps przed pierwszymi zdjęciami, królowa miała niemal 90 lat. Netflix musiał zdawać sobie sprawę, że bierze się za historię osnutą wokół życia osoby, z której śmiercią należy liczyć się w trakcie produkcji kolejnych odcinków. Czy Netflix ma swoje London Bridge dla serialu The Crown?

Czy Netflix wstrzymał produkcję The Crown z powodu śmierci królowej?

Tuż po premierze pierwszego sezonu, w 2016 roku, zapytano o to Stephena Daldry, jednego ze scenarzystów. Obiecał on wtedy wstrzymanie produkcji serialu „The Crown", jeśli będzie ona miała miejsce w momencie śmierci monarchini.

Podobne oświadczenie powtórzył obecnie Peter Morgan, główny scenarzysta i twórca koncepcji fabularnej serialu.

The Crown jest listem miłosnym do królowej i na razie nie mam nic do dodania, tylko milczenie i szacunek. Spodziewam się, że z podobnych powodów przestaniemy też nagrywać.

- cytuje jego wiadomość „Variety”.

Nie są to deklaracje Netflixa, ale wstrzymanie zdjęć jest potwierdzane przez anonimowe doniesienia osób związanych z planem zdjęciowym. Ceremonii pogrzebowej możemy spodziewać się w przyszłym tygodniu i do tego czasu praca na planie sezonu 6. „The Crown" mogą nie zostać wznowione. Platforma nie wydała dotychcza żadnego oświadczenia, w jej mediach społecznościowych także brakuje reakcji na śmierć królowej.

Czy Netflix wstrzyma premierę The Crown w związku ze śmiercią królowej?

Dla fanów produkcji wstrzymanie prac na planie zdjęciowym nie będzie mieć dużego znaczenia. Zanim sezon 6. trafi do biblioteki platformy, Netflix ma do pokazania nakręcony już 5 sezon serialu „The Crown". Jego premiera zaplanowana jest na listopad 2022 i nic nie zapowiada, że aktualne wydarzenia ten termin opóźnią.

Wręcz przeciwnie. W miarę zbliżania się fabuły serialu do czasów współczesnych „The Crown" Netflixa staje coraz bardziej kontrowersyjne. Tego typu zarzuty platforma kwituje informacją, że opowiadana historia jest fabularyzowana i nie należy jej traktować jako pomnika monarchii brytyjskiej. Nie pozostawia to miejsca na złudzenia, że śmierć pierwowzoru głównej bohaterki przeszkodzi Netflixowi w premierze nowego sezonu.

