Netflix wprowadzając abonament z reklamami nie zapomina o kombinatorach, niechętnie oddających swoje dane. Dlaczego najtańsza z ofert giganta streamingu będzie pozbawiona trybu offline i jaki będzie miała wpływ na abonentów, którzy zapłacą za pakiet bez reklam?

Złota epoka popularności Netflixa już minęła. Platforma, szukając sposobu na załatanie dziury po straconych abonentach, postawiła na bardziej represyjne traktowanie wiernych użytkowników. Opcja współdzielenia kont jest ograniczana, ale oszczędni mogą liczyć na tańszy abonament z reklamami. Dlaczego nie będzie on ziemią obiecaną dla kombinatorów, którzy planowali ignorować reklamy wykorzystując tryb offline?

Dlaczego Netflix z reklamami to kontrowersyjne rozwiązanie?

Netflix z reklamami budzi kontrowersje od momentu, kiedy pojawiły się pierwsze plotki na jego temat. Jedną z zalet platformy był brak irytujących przerywników, namawiających do zakupów. Chociaż wielu sceptyków przekonały zapowiedzi niższych opłat (abonament z reklamami ma kosztować mniej, niż dotychczasowe opłaty za dostęp do Netflixa), to oferta ta może mieć wpływ na prywatność wszystkich użytkowników.

Nasze gusta filmowe, a nawet sposób w jaki korzystamy z Netflixa mówią o nas na tyle dużo, że można wykorzystywać je do określania preferencji zakupowych. Jednocześnie reklama wyświetlana sprofilowanym grupom odbiorców, jest bardziej dochodowa. W ten sposób rodzi się obawa, że obecność abonamentu z reklamami w przyszłości skłoni Netfix do uważnego śledzenia wszystkich swoich użytkowników.

Skąd pewność, że w pakiecie Netflix z reklamami nie będzie trybu offline?

Na informacje o szczegółach abonamentu Netflixa z reklamami wpadł dziennikarz, Steven Moser. Przeglądając kod aplikacji, jego uwagę zwróciło hasło:

Downloads available on all plans except Netflix with ads. / Pobieranie dostępne dla wszystkich planów z wyjątkiem Netfix z reklamami.

Prace nad nową wersją abonamentu Netflixa potwierdzają także hasła:

Now, let’s set up your ad experience. / Teraz skonfigurujemy środowisko reklamowe. We just need a few details to make sure you get the most relevant ads on Netflix. It’ll be really quick, we promise! / Potrzebujemy tylko kilku szczegółów, aby mieć pewność, że otrzymujesz najtrafniejsze reklamy w serwisie Netflix. To będzie naprawdę szybkie, obiecujemy!

Jakie znaczenie ma opcja offline w pakiecie Netflix z reklamami?

Brak trybu offline w Netflixie z reklamami jest bardzo złą wiadomością dla oszczędnych spryciarzy. Wykorzystywanie opcji pobrania filmu i odtworzenia go z pominięciem dręczących reklam, zapowiada się na wykluczone.

W jaki sposób Netflix ma zamiar obchodzić się z danymi swoich użytkowników, nadal nie jest pewne. Hasła ankietowe, na które trafił Moser, pozwalają przypuszczać, że Netflix zamierza profilować reklamy zgodnie z deklaracją abonenta, a nie jego działaniami na platformie. Do momentu, kiedy nie pojawią się konkretny oferty i Netflix nie zaktualizuje regulaminu świadczenia usług, pewności mieć nie będziemy.

Źródła: The Tape Drive