The Last of Us Part 2 Remastered. Oficjalna zapowiedź

Plotki się potwierdziły I otrzymaliśmy oficjalną zapowiedź The Last of Us Part II Remastered. Kultowa produkcja zostanie odświeżona, choć jej premiera miała miejsce niedawno, bo w 2020 r. Twórcy obiecują nie tylko lepszą grafikę, ale też nową zawartość.

The Last of Us Part 2 jeszcze się nie zdążyło zestarzeć, a już została zapowiedziana odświeżona wersja produkcji. Data premiery The Last of Us Part II Remastered została zaplanowana na 19 stycznia 2024 r., co oznacza, że odbędzie się mniej niż cztery lata po debiucie wydania oryginalnego.

Z oficjalnej zapowiedzi dowiadujemy się o kilku podstawowych wersjach zapowiedzianej produkcji. The Last of Us Part II Remastered trafi wyłącznie na konsole PlayStation 5. Jednak ci gracze, którzy kupili wersję gry na PlayStation 4, będą mogli skorzystać z oferty ulepszenia jej do wyższej wersji. Będzie to się wiązać z opłatą na poziomie 10 dolarów.

The Last of Us Part II Remastered - co nowego?

W odświeżonej wersji The Last of Us Part II gracze otrzymają kilka standardowych dla tego rodzaju projektów poprawek. Mowa tu o możliwości grania w rozdzielczości 4K, poprawionej grafice, czy animacji modeli. Czasy ładowania mają ulec znacznemu skróceniu ze względu na możliwość korzystania z dysku SSD PlayStation 5.

W The Last of Us Part II Remastered pojawi się też cały pakiet nowej zawartości. Wśród atrakcji, na które mogą liczyć gracze, znajdą się m.in. tryb swobodnego grania na gitarze, czy tryb "lost levels", czyli etapy, które wycięto z gry. Te zostaną udostępnione w niedokończonej formie, wraz z komentarzami twórców gry.

Najciekawszy dla graczy może okazać się jednak całkiem nowy wariant rozgrywki o nazwie No Return. Będzie on łączył w sobie cechy znane z gier survivalowych i roguelike. W tym trybie rozgrywki będziemy mogli korzystać z kilku postaci o unikalnych umiejętnościach, a rozgrywka ma bazować w dużej mierze na losowości.

Naughty Dog ani Sony nie podały jednak żadnych informacji na temat wersji pecetowej The Last of Us Part II Remastered. Jaka jest wasza opinia na temat całego projektu? Uważacie, że cztery lata to od premiery oryginału, to dobry czas na wydanie odświeżonej wersji gry?