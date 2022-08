The Oultast Trials będzie przerażać na kilka różnych sposobów. Nie może być inaczej, gdy bohaterowie są obiektami badawczymi, poddawanymi psychicznym i fizycznym torturom.

The Outlast Trials – jeszcze gore czy już „chore”?

Jeśli „chore” to twój ulubiony gatunek gier, The Outlast Trials może być dla ciebie prawdziwą perełką. W tym survival horrorze będziesz uczestniczyć w obezwładniającym terrorze, próbując przetrwać szalone, sadystyczne i dziwaczne eksperymenty, obserwując wydarzenia z perspektywy pierwszej osoby, samotnie lub z maksymalnie trójką znajomych.

The Outlast Trials przenosi nas do czasów zimnej wojny i wrzuca w skórę obiektu badawczego do testowania zaawansowanych metod prania mózgu i kontroli umysłu. – „Twoja wytrzymałość zostanie przetestowana, a zdrowie psychiczne – zmiażdżone. Wszystko to w imię postępu, nauki, no i zysku” – czytamy w zapowiedzi.

Zobacz najnowszy zwiastun The Outlast Trails z Gamescom 2022

Podczas wydarzenia otwierającego targi Gamescom 2022 zaprezentowany został najnowszy zwiastun tej gry. Nie polecamy oglądania go przy jedzeniu i nie będzie to też dobry seans dla ludzi o słabych nerwach. Skoro ostrzeżenie mamy za sobą, oto ten materiał…

Nie wiemy jeszcze, kiedy The Outlast Trials zadebiutuje na Steamie, ale wiemy za to, że między 28 października a 1 listopada odbędą się zamknięte beta testy. Jacyś chętni?

Źródło: Red Barrels