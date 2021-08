Jedna z najbardziej przerażających serii powraca w nowej odsłonie. The Outlast Trials wygląda naprawdę dobrze. Niestety na premierę jeszcze trochę poczekamy.

The Outlast Trials – niepokojący horror dla jednego lub czwórki graczy

Nie od dziś wiemy, że powstaje The Outlast Trials – nowa odsłona serii horrorów studia Red Barrels. Tym razem twórcy mieszają trochę w rozgrywce, proponując zabawę w trybie kooperacji, choć będzie można również grać solo. Sam lub wraz z maksymalnie trójką znajomych przeniesiesz się do czasów Zimnej Wojny, by obudzić się w tajnej placówce, w której trwają niebezpieczne – zarówno od strony fizycznej, jak i psychicznej – testy. Cel jest chyba jasny: przetrwanie.

Podczas targów Gamescom 2021 twórcy zaprezentowali nowy zwiastun gry The Outlast Trials, wypełniony fragmentami faktycznej rozgrywki. Dobra wiadomość? Produkcja wygląda naprawdę świetnie i nie straciła ani odrobiny „tego czegoś”, co miały jej poprzedniczki. Zła wiadomość? Na premierę będziemy musieli jeszcze trochę poczekać – ta została zaplanowana dopiero na przyszły rok.

Zobacz najnowszy zwiastun The Outlast Trials z targów Gamescom 2021:

Niewykluczone, że The Outlast Trials wyląduje ostatecznie na konsolach, ale aktualnie jedyna potwierdzona platforma docelowa to PC. Grę znajdziesz w sklepach Steam, Epic Games Store i Microsoft Store.

